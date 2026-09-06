Огромен проблем за шофьорите на стари коли от 2027

Регулациите на ЕС относно флуорираните парникови газове постепенно изтеглят от пазара хладилния агент (фреона), от който зависи работата на климатика в повечето по-стари автомобили. За техните собственици това означава увеличаване на разходите за обслужване, а с течението на времето и поява на проблеми с ремонта на самата система.

Климатикът в автомобили, регистриран преди 2017, най-често използва фреон R134a, който беше стандарт в продължение на години, тъй като оставаше евтин и лесно достъпен във всеки сервиз. ЕС обаче го класифицира като флуориран парников газ, чието количество на пазара се намалява систематично и това прави веществото все по-скъпо, като крайна сметка той трябва да се изчезне напълно.

Основата е регулацията на ЕС, която постепенно намалява допустимите количества на тези вещества. Германският автомобилен клуб ADAC изчислява, че през 2024 година R134a е имал дял от 31 процента, като през 2027 година той трябва да бъде намален на едва 17 процента. През 2030 неговият дял е определен на 9 процента, а през 2050 достъпът му ще бъде напълно прекратен, пише "Аутомедия".

В същото време броят на автомобилите, използващи R134a, не намалява със тази скорост, така че търсенето започва да надвишава предлагането, и това ще увеличи цените. За шофьорите това означава преди всичко по-високи сметки за обслужване на климатика и рисков фактор, тъй като в даден момент фреонът просто ще свърши и обслужването на система няма да бъде възможно.

Цената най-силно се влияе от типа хладилен агент и количеството му, тъй като като системата в повечето автомобили съдържа от 400 до 600 грама, пълното зареждане се завършва с малка доза. За R134a цената е между 20 и 50 евро за диагностика и зареждане в зависимост от модела на автомобила. При по-новия хладилен агент R1234yf, използван основно в автомобилите след 2017 година, услугата е по-скъпа, като зареждането излиза между 70-90 евро.

Алтернативата на стария фреон - R1234yf, може да се използва и за по-стари автомобили, но от ADAC предупреждава, че тя ще се използва без одобрението на производителя, така че може да крие някои рискове. Затова задължително трябва да се провери дали новия хладилен агент става за конкретния автомобил.

Онлайн-магазините, които предлагат комплекти за самозареждане на хладилния агент, често базирани на пропан-бутан, също се опитват да се използват от дефицит на R134a, но трябва се се знае, че тези препарати са лесно запалими и могат да причинят пожар в колата. Затова вместо тяхното използване експерти препоръчват редовно да проверявате системата за течове и бързо да ги отстранявате, както и да посетите сервизен център, когато решите да преминете към друг хладилен агент.