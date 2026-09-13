Огромен проблем за шофьорите на стари коли от 2027
Причината е регулациите на ЕС относно флуорираните парникови газове
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Причината е регулациите на ЕС относно флуорираните парникови газове
Приложението бе добавено днес в списъка на "много големите онлайн платформи (в ЕС)“
Пазарът на недвижими имоти в България демонстрира стабилен и устойчив растеж през последните 5-6 години, признават те
Прозрачност или предизвикателство?
Според главния юридически директор на Vivacom телекомуникациите са ключови за развитието на Европа
Доставчиците на услуги с такси до 30 000 лева
Крайно време е България да спре да се държи като държава от периферията на ЕС, да предлага и защитава позиции
Регулаторният орган, известен и като Garante, се позова на нарушение на данните в OpenAI
Колко домакинства, отопляващи се на твърдо гориво, ще могат да извадят 30 000 лв. за фотоволтаик, пита д-р инж. Димитър Белелиев
Облекчаваме редица процедури, каза зам.министърът на регионалното развитие
Европейският съюз заедно с Израел и други страни също работят върху регулаторни рамки за култивирано месо
Една от най-строгите държави в това отношение е Англия
Моментът е подходящ за кредитиране заради ниските лихви Новите регулационни мерки на Европейската централна банка са капиталоемки и водят до натоварв...