Женски глас подал сигнала за разстрела на Илиян Филипов. Разследването с първи данни (ОБНОВЕНА)

Собственикът на най-голямата транспортна фирма у нас ПИМК, както и на футболен клуб "Ботев", Илиян Филипов бе застрелян тази нощ. Сигналът е подаден на тел. 112 малко след 1 часа. Първите информации са, че това е направила жена. Полицията отрече това да е била съпругата на бизнесмена.

Той е убит в имот, който е негова собственост, съобщиха на брифинг разследващите от полицията и прокуратурата. Те обаче не уточниха в дома на Филипов ли е станало убийството или пред жилищния комплекс, който е негова собственост.

Спецщаб заради убийството

Разследващите, които направиха спецщаб заради разстрела, потвърдиха, че смъртта е настъпила след огнестрелна рана. По неофициални данни бизнесменът е застрелян с един куршум в главата, след като се прибирал от стадион „Христо Ботев“ в Пловдив, където е гледал мача между националните отбори на България и Естония в турнира УЕФА Лига на нациите.

„Работи се и в момента. Става дума за предумишлено убийство. Смъртта е настъпила от огнестрелна рана. Това можем да съобщим към настоящия момент. Допълнително ще получите информация за установите неща. Проверят се всякакви възможни действия“, заяви окръжният прокурор Ваня Христева.

Бизнесменът не е имал охрана

Илиян Филипов се движел без охрата. Според близките му това е знак, че не е имал никакви притеснения.

„Около 1 часа е постъпил сигнал на телефон 112. Убийството е на територията на имот на бизнесмена. Нямаме данни за заплахи към убития. Въведени са заградителни мероприятия, за да се ограничи възможността за измъкване на конкретно лице. Обстоятелствата са обект на разследване и разкриването им би попречило на обективните следствени действия. Мога да бъда по-конкретен в следващ момент. Достъпът на гражданите и свободен и не е възпрепятстван. Ще има полицейско присъствие в района на убийството до приключване на следствените действия“, допълни старши комисар Васил Костадинов, директор на ОДМВР-Пловдив.

"Окръжна прокуратура-Пловдив наблюдава досъдебно производство за умишлено убийство на известен пловдивски бизнесмен с инициали И.Ф. Процесуално-следствените действия са започнали още през нощта, веднага след като е получен сигнал на телефон 112. Същите продължават, работи се по всички възможни версии. Касае се за умишлено убийство", коментира окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева.

Тя потвърди, че убийството е извършено с огнестрелно оръжие. По думите ѝ се работи изключително активно, за да се разкрият фактите и обстоятелствата. Сформиран е щаб, в който участват служители на Главна дирекция "Национална полиция", прокуратурата, ДАНС и пловдивски полицаи.

Няма заплахи към Филипов

"Нямам такива данни за момента", отговори шефът на областната дирекция на МВР ст. комисар Васил Костадинов, попитан дали Илиян Филипов е получавал заплахи преди покушението. И отрече съпругата на бизнесмена да е подала сигнала за убийството му.

"Незабавно са въведени заградителни мероприятия, така че да се ограничи в максимална степен възможността за напускане на конкретно лице от града", каза още Костадинов. Той отказа да назове възможните версии, като беше категоричен, че МВР не изключва нито една. Контролно-попускателния режим по входовете на града щял да остане, докато е необходимо.

"Имаме конкретна насоченост, работим по конкретни данни. Ситуацията е динамична", заяви ст. комисар Васил Костадинов. И отказа да заяви дали убиецът е действал сам. Не потвърди да е стреляно от близката до комплекса горичка.

Зам.-министърът на вътрешните работи Емил Ганчев призова да не се правят аналогии с публичните убийства от близкото минало, тъй като в момента се разследва конкретен случай. "Аз съм тук, за да има необходимата координация със съдебните органи и другите ведомства, включително и други наши структури, които ще участват", каза още той.

"След като беше получен сигналът малко след 1 ч., веднага беше създадена организация в МВР под разпореждането на министъра на вътрешните работи, затова с г-н Ганчев сме тук. Извършват се всички действия, събираме данни, които ще анализираме и ще изведем водещи версии", обясни шефът на Главна дирекция "Национална полиция" главен комисар Емил Пармаков. Двамата със зам.-министъра държат в течение Иван Демерджиев и главния секретар на МВР.

Има ли връзка с бизнеса му?

По време на брифинга беше поставен и въпросът дали убийството може да е свързано с бизнеса на Филипов, включително със строителната му дейност, транспортната му фирма или с управлявания от него стадион „Ботев“.

От прокуратурата посочиха, че се проверяват всички възможни версии, включително обстоятелства, свързани с дейността на убития бизнесмен.

„Има страшно много обстоятелства, които трябва да се изяснят, свързани и с дейността на убитото лице. Тоест, версиите могат да бъдат много и различни“, заявиха разследващите.

Те уточниха, че в зависимост от събраните доказателства ще бъдат изведени съответните версии за причината за смъртта и за лицата, които са относими или причастни към престъплението.