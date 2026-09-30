Бившият кмет на Пловдив проговори за разстрела на Илиян Филипов

„Нищо не подсказваше, че Илиян Филипов е притеснен“. Това заяви бившият кмет на Пловдив Здравко Димитров в ефира на Нова тв след убийството на бизнесмена и собственик на „Ботев“ (Пловдив). Димитров разказа, че за последно двамата са се видели на футболен мач на стадион „Христо Ботев“. По думите му Филипов е бил в добро настроение и двамата са разговаряли за бъдещи срещи и проекти.

„Беше в прекрасно настроение. Нямаше никакъв повод. Разменихме реплики за бъдещи срещи, бъдещи проекти. Нищо не подсказваше, че е притеснен“, каза бившият кмет.

Двамата е трябвало да се видят отново на мача между България и Естония, но Димитров решил да не присъства и да гледа срещата по телевизията. Според първите данни на разследването Филипов е бил застрелян малко след 1 часа снощи именно след като се връщал от мача на стадиона на "Ботев".

„Наистина това е един варварски акт, който трябва да бъде разкрит докрай. Органите трябва да си свършат работата и извършителите да бъдат разкрити“, заяви Здравко Димитров и изказа съболезнования на близките на Филипов.

Припомняме, че бизнесменът и собственик на най-голямата транспортна компания ПИМК и на футболен клуб „Ботев“ (Пловдив) Илиян Филипов бе убит при стрелба в Пловдив. Престъплението е извършено през нощта в квартал „Христо Смирненски“, близо до Пещерско шосе и един от изходите на града. Сигналът е подаден на тел. 112 около 1:00 часа, а пристигналите на място екипи са констатирали смъртта му. По неофициална информация Филипов е прострелян с един куршум в главата.

В ефира на „Здравей, България“ бившият кмет беше попитан и за публичните конфликти на Илиян Филипов, включително с бизнесмена Иван Петлешков. Димитров заяви, че познава и двамата, но няма информация за отношенията и споровете помежду им. „Не съм присъствал, ако са се карали двамата. Не знам. Познавам и единия, познавам и другия. Докато бях кмет, проблем с тях не съм имал“, каза той.

На въпрос за публичните твърдения на Филипов за влияние върху полицията и общината Димитров беше категоричен, че по време на неговия мандат не е допускал подобна намеса. „За общината при мен ви гарантирам – никога никой не си е позволявал да се опитва да контролира“, заяви бившият кмет.

Той отказа да прави оценки за сегашното управление на Пловдив, тъй като вече не е част от общината. Здравко Димитров припомни и съвместната си работа с Филипов по изграждането на стадион „Христо Ботев“.

По думите му около проекта е имало сериозни спорове и обвинения, включително твърдения, че строителството не се извършва правилно. „Имаше хора, които не искаха да се случи стадионът, дори от лобито на „Ботев“, дори бивши мои колеги. Снасяха информации в София, че не се прави редно, че не се строи както трябва и тем подобни. Но всичко излезе, че не е така“, каза Димитров.

Според него впоследствие никой не се е извинил нито на него, нито на Филипов за отправените обвинения. На въпрос откъде са идвали атаките и дали зад тях са стояли бизнес интереси, Димитров посочи част от феновете на „Ботев“.

Запитан дали в града все пак може да има концентрация на икономически интереси, зад които стоят и политически кръгове, Димитров допусна такава възможност, но подчерта, че разследващите трябва да проверят всички версии.

„Възможно е и това. Зависи от гледната точка. Всичко е възможно и трябва да се видят всички възможности. От всеки ракурс да се видят проблемите и тогава да се предприемат необходимите действия“, каза той.

Здравко Димитров разказа, че познава Филипов от години и е работил с него още когато е бил областен управител. По думите му бизнесменът първоначално е бил силно свързан с транспортния сектор, а впоследствие е разширил значително дейността си. „Напоследък той се занимаваше с жилищно строителство, пътища изграждаше. Фирмата си разви много през последните 7-10 години“, посочи Димитров. Той припомни и интересите на Филипов в транспорта и интермодалните превози, както и участието му в изграждането на стадиона на „Ботев“.

Според бившия кмет двамата не са имали проблеми при съвместната си работа. „Когато е казвал нещо, заставаше зад думата си“, заяви Димитров.

Бившият кмет описа Филипов и като човек, който е помагал на нуждаещи се. „Помагал е на болни хора, на спортисти. Човек с голямо сърце. Жалко, че си отиде, и то толкова млад“, каза Димитров.

„Жалко, че един човешки живот си отиде по този начин. Това си помислих. Вече само можем да гадаем“, заяви Здравко Димитров.