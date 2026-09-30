Велислава Петрова с важна заявка: България не е периферия, може да бъде входът към Европа

Не е достатъчно България просто да участва в съюзите, в които членува. Страната трябва ясно да определи ролята си, да допринася за тяхната сигурност и стабилност и да показва своята добавена стойност. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова пред участниците в Годишното общо събрание на Асоциацията на почетните консули в България.

Петрова подчерта значението на членството на България в Европейския съюз и НАТО за сигурността, стабилността и защитата на националните интереси.

По думите ѝ усложнената среда за сигурност, продължаващите международни конфликти и нарастващата икономическа несигурност изискват ясни приоритети, устойчиви институции и последователна защита на стратегическите интереси на страната.

„България не е периферия“

Външният министър акцентира върху стратегическото географско положение на страната и възможностите, които то предоставя.

„България не е периферия. Нашето географско положение ни дава потенциала да бъдем входна точка към Европа и естествена връзка с Централна Азия и Персийския залив чрез развитието на транспортни, енергийни, дигитални и търговски коридори“, заяви Петрова.

Според нея България има потенциала да се превърне в ключов регионален фактор, който предлага решения, изгражда партньорства и използва стратегическото си местоположение за създаване на конкретни възможности за икономическо развитие, сигурност и свързаност.

Три приоритета пред българската дипломация

Петрова очерта три основни направления в работата на Министерството на външните работи – засилване на икономическата дипломация, модернизиране и дигитализация на консулските услуги и по-ефективно разпределение на дипломатическия ресурс спрямо новите икономически и геополитически реалности.

Според нея традиционният политически диалог с партньорите на България трябва все по-активно да бъде допълван от конкретен икономически дневен ред. Целта е откриването на нови възможности, привличането на инвестиции и подкрепата за българския бизнес на международните пазари.

Особено значение министърът отдаде и на почетните консули. Техният опит, контакти и познаване на местната среда могат да подпомогнат не само развитието на двустранните отношения, но и превръщането им в конкретни икономически и обществени ползи.

„Външната ни политика трябва да бъде умерена и прагматична, но и ясно ориентирана към собствените ни интереси“, подчерта Петрова.

България домакин на среща на върха през 2027 г.

Акцент в разговорите беше и предстоящото домакинство на България през 2027 г. на Регионалната среща на върха за свързаност.

Очаква се форумът да даде възможност конкретни регионални проекти да бъдат поставени в по-широк европейски контекст, а България да затвърди позицията си като активен фактор за сигурността и свързаността в региона.