Най-богатият човек в Африка налива $660 млн. в гигантски проект

Най-богатият човек в Африка Алико Данготе участва във финансирането на мащабен проект за 660 млн. долара, който трябва да промени начина, по който горивата достигат до Етиопия.

Става дума за нов петролопровод между пристанището Дамерджог в Джибути и Девеле в Етиопия. Съоръжението ще бъде дълго около 120 километра и ще осигури значително по-бърза връзка за доставките на гориво към една от най-многолюдните държави в Африка.

Етиопия няма излаз на море и е силно зависима от пристанищната инфраструктура на съседно Джибути за вноса си.

От пет дни до един

Етиопският премиер Абий Ахмед заяви на церемонията по първата копка, че новият петролопровод трябва да съкрати времето за доставка на гориво от пристанището в Джибути до Адис Абеба от пет дни на само един.

Предвижда се в първата фаза по тръбопровода да се транспортират дизел, бензин и авиационно гориво.

Проектът включва и капацитет за съхранение на приблизително 400 млн. литра гориво, а плановете са съоръжението да започне работа в рамките на около 18 месеца.

Данготе влиза в още един огромен енергиен проект

Алико Данготе вече има сериозни позиции в енергетиката. Неговата петролна рафинерия в Лагос в момента може да преработва около 700 000 барела суров петрол дневно, а плановете са капацитетът ѝ да бъде увеличен до 1,4 млн. барела на ден.

Новият проект трябва да укрепи енергийната сигурност на Етиопия и да направи доставките на гориво по-надеждни. Очаква се сред секторите, които ще усетят най-силно ефекта, да бъдат транспортът, авиацията, земеделието и строителството.

Джибути също разчита на сериозни ползи – повече дейност на пристанището, нови работни места и допълнителни приходи.