Радев тръгва на индустриален тур: Два нови завода и голям строителен обект в Пловдив
Премиерът ще даде старт на високотехнологично производство, ще направи първа копка на ново предприятие и ще инспектира Околовръстния път
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Премиерът ще даде старт на високотехнологично производство, ще направи първа копка на ново предприятие и ще инспектира Околовръстния път
Германската полиция проверява възможен политически мотив и не изключва чуждестранно участие
Повече приходи, по-дълъг престой и туристи извън хотелите – как Черноморието да спечели от силния сезон
Новите досъдебни производства трябва да изяснят има ли извършени нарушения
Кметът Димитър Николов призова да няма повече спорове около избора на град
Новото 4,2-километрово трасе трябва да изведе транзитния трафик извън града и да облекчи движението по направлението към Гърция
Мащабният проект е реализиран от Община Бургас и „Индустриален и логистичен парк Бургас“ АД по Националния план за възстановяване и устойчивост
Експерти очертават мерките
Киев атакува руска енергийна и морска инфраструктура, а Кремъл показва все по-малка готовност за преговори
Очаква се одобрение на подробния устройствен план между бул. „Братя Бъкстон“ и бул. „Цар Борис III“
Единствената опасност за Мальовица е, ако модернизацията на стария влек бъде спряна
Украйна атакува ракетни заводи и петролна инфраструктура, докато натискът върху „Роснефт“ и „Лукойл“ отново се връща
Ако ремонтът продължи повече от 12 часа, ще бъде осигурена водоноска
Ново координационно звено ще ускорява разрешителните, а публично-частните партньорства трябва да отворят пътя към мащабни инвестиции
Добра новина за хилядите столичани, които ежедневно използват метрото. От днес метростанциите „Театрална“ и „Хаджи Димитър“ отново функционират и прие...
Западът на София се превръща в новия икономически мотор на България
Регионалният министър твърди, че фирма е искала допълнително заплащане за ремонт на свлачищe
Може да включи и Грузия и България
От 15 до 28 юни къпането ще е трудна мисия
Институциите са знаели още през 2024 година