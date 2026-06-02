Турция с грандиозен енергиен план между Азия и Европа

Турция и Азербайджан се стремят да създадат електрически коридор, за да подобрят енергийната свързаност между Азербайджан и Югоизточна Европа, заяви турският министър на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар, предава БНР.



"Ще създадем електрическата версия на TANAP", каза той по време на форума "Енергийна седмица" в Баку в Азербайджан, визирайки Трансанадолския газопровод - първата тръбопроводна отсечка от Южния газов коридор, който доставя газ от Азербайджан до Европа през Турция.



Турция също така планира да модернизира своята система за пренос и разпределение на електроенергия с инвестиции, оценени на 30 милиарда долара през следващото десетилетие, каза още Байрактар.



Докато страните се стремят да засилят регионалното си сътрудничество и зависимостта си от местни ресурси, Турция и Азербайджан разширяват двустранното си енергийно партньорство в областта на електроенергията и потенциалния електрически коридор, който може да включва и Грузия и България.



В началото на тази година операторът на електропреносната мрежа на Азербайджан AzerEnergy започна изграждането на азербайджанските участъци от планирана линия, която в крайна сметка може да свърже Азербайджан и Европа чрез коридора TRIPP и Турция, съобщи новинарският сайт Eurasianet.



В допълнение към новите електропроводи, AzerEnergy обяви и планове за изграждане на 230-километрова 400 киловолтова (kV) електропроводна линия от Нахчиван до Турция.



След като бъде построена, 400 kV линията ще формира гръбнака на инфраструктурата за пренос на енергия за износа от Централна Азия към Европа. Азербайджан работи и с Грузия, Румъния и Унгария по проект за трансчерноморски пренос на енергия, в допълнение към маршрута за ЕС през Турция.



Междувременно TANAP и Трансадриатическият газопровод (TAP), които се свързват в областта Еврос на гръцко-турската граница, играят ключова роля в енергийната сигурност на Европа, тъй като са доставили големи обеми природен газ от Азербайджан до държавите - членки на ЕС.



Азербайджан увеличава производството и износа си на газ, тъй като нуждите на Европа от внос на неруски газ се увеличиха рязко след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

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