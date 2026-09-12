Турция с грандиозен енергиен план между Азия и Европа
Може да включи и Грузия и България
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Може да включи и Грузия и България
Войната в Близкия изток отново показа зависимостта на ЕС от изкопаемите горива
Трансформацията на световната икономика вече започна
Съкращаване на сроковете, оптимизиране на процесите и по-добра защита на интересите на клиентите са основните подобрения, които са въведени в практики...
В началото на 2016 г. правителството има амбициозната цел либерализацията на енергийния пазар да стане факт. Това заяви министърът на енергетиката Тем...
Има още резерви за свиване на разходите във всички дружества Евтиният ток блокира инвестициите в енергийна ефективност, казва Иван Хиновски 4 SOS де...