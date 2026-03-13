Скъпият газ разклаща енергийния пазар в Европа

Ескалацията на войната в Близкия изток отново извади на показ една от най-слабите точки на европейската енергийна система – силната зависимост от природния газ при производството на електроенергия. Нов анализ на енергийния мозъчен тръст Ember показва, че войната в региона вече оказва пряко влияние върху цените на горивата и разходите на страните от Европейския съюз.

Докладът, цитиран от ДПА, предупреждава, че държавите, които разчитат най-силно на газови електроцентрали, са изложени на най-голям икономически риск, когато геополитическото напрежение води до скок на цените на енергийните суровини.

Цените на газа скачат рязко

„За пореден път глобален конфликт доведе до скок в цените на газа“, коментира Крис Рослоу, един от авторите на анализа.

Според данните от изследването цените на природния газ в Европа вече са се увеличили с близо 50 процента от началото на конфликта. Само през първите десет дни това е довело до допълнителни разходи за внос на изкопаеми горива в размер на около 2,5 млрд. евро.

Рязкото поскъпване на газа веднага се отразява върху цените на електроенергията, тъй като в редица европейски държави именно газовите електроцентрали играят ключова роля за производството на ток.

Най-засегнатите държави

Анализът показва, че ефектът от кризата не е еднакъв за всички страни в Европейския съюз. Най-силно ударени са държавите, които използват значителни количества природен газ за производство на електроенергия.

Според Ember през първата седмица на март цените на електроенергията са достигнали най-високите си нива за годината в Германия, Нидерландия, Италия и Белгия.

В тези държави газовите електроцентрали често определят крайната цена на електроенергията на пазара, което ги прави особено чувствителни към колебанията на цените на горивото.

По-слабо засегнатите страни

В същото време има и страни в Европа, които засега усещат по-слабо въздействието от енергийния шок. Това са държави, които разчитат в по-голяма степен на други източници на енергия.

Испания, Португалия, Франция и скандинавските страни са сред регионите, които се оказват значително по-малко зависими от природния газ. При тях делът на възобновяемите източници, ядрената енергия или водната енергия е по-висок, което омекотява удара от поскъпването на изкопаемите горива.

Нов спор за въглеродните квоти

Рязкото покачване на цените на газа и електроенергията отново разпали политическия спор около схемата на Европейския съюз за търговия с въглеродни емисии (ETS).

Според този механизъм предприятията в редица индустрии, включително производителите на електроенергия, трябва да купуват квоти за отделяните от тях парникови газове.

Италия, която е сред най-зависимите от природния газ държави в ЕС, вече призова за временно спиране на системата. Рим настоява темата да бъде обсъдена на предстоящата среща на върха на Европейския съюз.

Авторите на доклада обаче предупреждават, че премахването на схемата би било грешка. Според тях системата за търговия с емисии е ключов инструмент за насърчаване на енергийния преход и за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива.

„Цената на въглеродните квоти представлява само малка част от крайната цена на електроенергията“, подчертават анализаторите, като добавят, че основният фактор за сегашния ценови шок остава поскъпването на природния газ.

