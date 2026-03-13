Търговци алармират: Опасност от поскъпване на горивата у нас!

Възможно е цените на горивата в България да започнат да се повишават още през следващите седмици, ако напрежението на международните пазари се запази. Предупреждението дойде от зам.-председателя на Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива Димитър Хаджидимитров, който коментира пред бТВ ситуацията на фона на войната в Близкия изток и скока на цените на петрола. Според него българският пазар вече усеща ефекта от поскъпването на суровината, а в близко бъдеще това може да се прехвърли и върху цените на колонките.

Очакван ръст на цените на горивата

По думите на Хаджидимитров цената на дизела на едро вече се е покачила значително само за кратък период. Преди началото на войната в Близкия изток тя е била около 1,13 евро, докато тази сутрин достига приблизително 1,45 евро.

Този ръст на международните пазари засега не се е прехвърлил изцяло върху крайните цени за потребителите, тъй като част от търговците временно задържат по-ниски маржове. Според него обаче това е временно решение и не може да се поддържа дълго.

„Ако тази ситуация се задържи без промяна, следващата седмица ще виждаме с 3 до 5 евроцента минимум по-високи цени“, предупреди той.

От бранша обясняват, че при сегашните малки маржове на печалба компаниите трудно покриват дори оперативните си разходи. Затова при продължителен натиск върху цените на суровия петрол увеличението на колонките практически ще стане неизбежно.

Влиянието на войната и цената на петрола

Според Хаджидимитров ключовият фактор за бъдещето на цените остава развитието на конфликта в Близкия изток. Именно войната и съпътстващите я геополитически рискове доведоха до рязкото поскъпване на петрола на международните пазари.

Той обаче изрази съмнение, че цената на суровината ще достигне крайно високите нива, за които предупреди Иран.

„Съмнявам се цената на петрола да стигне над 200 долара за барел. Ако това се случи, цените на колонките у нас могат да достигнат около 2 евро и нещо“, каза експертът.

По думите му повечето държави и големи икономически играчи работят в посока да не се допусне цената да премине границата от около 110 долара за барел, тъй като подобен скок би създал сериозни икономически сътресения.

Мерките на правителството

На фона на растящото напрежение около цените на горивата служебното правителство вече обяви, че подготвя мерки за подкрепа на най-бедните домакинства. Вместо общо намаляване на цените кабинетът обсъжда целева финансова помощ за хората с най-ниски доходи, ако тенденцията на поскъпване се задържи.

Според Хаджидимитров обаче подобен подход няма да реши реално проблема. „Ще се хвърлят 30 милиона евро в ситуация, в която средствата са ограничени“, коментира той. По негови изчисления помощта ще се равнява на около 20 евро на човек, което според него няма да облекчи значително финансовия натиск върху домакинствата.

Критики към предложените решения

Експертът от бранша определи подготвяните мерки като грешка и популизъм. Според него подобни помощи няма да ограничат инфлацията, а могат дори да засилят ценовия натиск.

„Една такава помощ няма да спре инфлацията, а ще подпомогне тя да върви нагоре и нагоре“, заяви Хаджидимитров.

Той смята, че по-естественият механизъм за реакция на пазара е намаляване на потреблението при по-високи цени, което би довело до постепенно балансиране на ситуацията.

Защо таван на цените е трудно решение

По темата за евентуално ограничаване на цените на горивата Хаджидимитров даде пример със страни като Унгария и Словакия, които в миналото прилагаха подобни мерки.

Според него обаче това е възможно само при специфични условия.

„Те оперират с руски нефт, който е около 50% по-евтин от другия нефт. При такава ситуация, когато имаш евтин продукт, можеш да си позволиш таван на цените“, обясни той.

В България обаче подобен сценарий е трудно приложим, тъй като пазарът работи основно със суровини на международни цени.

Браншът също е под натиск

Въпреки критиките си към предложените мерки, представителят на бранша подчерта, че компаниите също са заинтересовани цените да останат стабилни.

„Като бранш ние сме солидарни с потребителите. Никой от нас като бизнес не иска хората да се отдръпнат“, каза Хаджидимитров.

По думите му всички участници на пазара очакват възможно най-бързо успокояване на конфликта в Близкия изток, тъй като именно развитието на войната ще определи дали поскъпването на горивата ще бъде краткосрочно или ще се превърне в по-дългосрочна тенденция.

