Данни показват силен скок на цените на горивата у нас за седмица

Цените на горивата в България продължават да се покачват, като най-силен ръст се наблюдава при дизела. Данните на специализираната платформа Fuelo показват, че само за последната седмица масовият бензин А95 е поскъпнал с 0,06 евро за литър или 4,62%. На 6 март този вид гориво се е търгувал по 1,30 евро за литър, докато днес средната цена вече достига 1,36 евро, като тенденцията остава възходяща.

Сходно е движението и при бензин А98 премиум, който също е поскъпнал с 0,06 евро за литър или с 3,98% за седмица. В началото на март цената му е била около 1,51 евро за литър, а към днешна дата достига 1,57 евро за литър.

Най-голямото увеличение обаче се наблюдава при дизела. Само за седем дни цената му е нараснала с 0,12 евро за литър или 8,82%. Ако на 1 март дизелът се е продавал по около 1,36 евро за литър, сега вече достига средно 1,48 евро за литър, като и при него тенденцията остава към поскъпване.

При алтернативните горива също се отчита ръст. Пропан-бутанът е поскъпнал с 0,02 евро за литър или 3,28% и в момента се продава средно по 0,63 евро за литър, при около 0,61 евро преди седмица. Най-слабо е увеличението при метана – с около 0,01 евро за килограм или 0,88%, като средната му цена достига 1,14 евро за килограм.

