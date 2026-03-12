Зеленски побесня. Питат се какво му става



Търпението на Володимир Зеленски изглежда се изчерпва - и това започва да си личи, пише в свой анализ Politico.

През последните седмици украинският президент изостри риториката си както към критиците, така и към съюзниците, упреквайки европейските лидери за твърде бавната подкрепа, разменяйки остри реплики с унгарския премиер Виктор Орбан и открито подлагайки на съмнение подхода на Доналд Тръмп към войната.

По-твърдият тон отразява нарастващото разочарование в Киев, докато мирните преговори са в задънена улица, а финансовата подкрепа виси на косъм. Дори близки до Зеленски обаче предупреждават, че тази риторика рискува да отчужди точно тези партньори, на които Украйна разчита за пари, оръжия и дипломатическа подкрепа.

Това разочарование започва да оформя публичните послания на президента, според бивш съветник по външната политика на Зеленски.

„Тази фрустрация движи по-острата риторика“, казва бившият съветник, пожелал анонимност, тъй като все още поддържа добри отношения с украинския лидер.

„Това е цикъл, който започва да става саморазрушителен“, добавя той.

Украинският опозиционен депутат Микола Княжицки смята, че промяната е свързана и с натиска върху Киев в зациклилите мирни преговори.

„Зеленски разбира, че не може да жертва националните интереси и да се предаде“ по отношение на източните региони на страната, както изисква Кремъл, казва Княжицки и допълва:

„Ето защо изявленията му в комуникацията със западните лидери станаха по-ясни и директни“.

Той добавя, че украинският президент се опитва да демонстрира решителност и на вътрешния фронт: „В изявленията на Зеленски се вижда както желание за емоционално въздействие върху партньорите, участващи в преговорите... така и опит да засили вътрешнополитическите си позиции като твърд защитник на националните интереси на Украйна“.

