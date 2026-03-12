Топ синоптик прогнозира пълен шок с времето до дни

Синоптикът Петър Янков потвърди първоначалните прогнози за по-студена втора половина на март.

"През почивните дни ще има много слънце, по Черноморието ще се стелят ниски облаци и мъгли. В София температурата ще бъде 13-14 градуса, в крайните южни райони ще стига до 18 градуса. Препоръчвам излети в планината, вятърът ще бъде слаб. В следобедните часове ще превалява", каза специалистът в ефира на Bulgaria ON AIR.

Сънародниците ни, които ще пътуват към Северна Македония, ги очаква дъжд. Най-топлата балканска столица през почивни дни ще бъде Белград, стана ясно от думите на синоптика.

У нас в събота и неделя на места по планините ще превалят слаб дъжд и сняг, но обилни валежи не се очакват.

"Идеално време за ски, трябва да се имат предвид заледените участъци по пътеките над 2000 м. Котките ще са необходим аксесоар", посочи Янков в "България сутрин".

Синоптикът съобщи, че понеделник, 16 март, е последният от поредицата по-топли дни. Мъглите ще останат до вторник сутринта.

От вторник започва продължителен период с чести валежи от дъжд. От сряда-четвъртък се очаква захлаждане с пренос на по-влажен въздух, предупреди Янков.

В Северна България на 18 и 19 март дъждът ще преминава в сняг. Температурите в средата на следващата седмица ще бъдат между 6 и 12 градуса, стана ясно още от прогнозата му.

"Астрономическата пролет, която ще настъпи на 20 март, няма да съвпада с метеорологичната пролет. Тя ще настъпи след 25-26 март. Това е нормално, метеорологичната пролет се различава с до 10 дни от астрономическата. Важното е, че дръвчетата не са цъфнали. Пролетта ще настъпва бавно и мъчително", каза още Янков.

Той отбеляза, че ниските температури през почивните дни ще бъдат по-високи през следващата седмица, а максималните температури ще се понижават - средно между 7 и 12 градуса.

Температурите в следващите дни в Лондон и Париж ще се задържат с 2-3 градуса над климатичните норми, обърна внимание синоптикът.

