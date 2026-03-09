Задава се пълен обрат с времето! На тази дата всичко се променя

След продължителния период на сухо и сравнително топло време, Европейският метеорологичен модел започва да прогнозира промяна в атмосферната обстановка около 16–18 март, която може да окаже осезаемо влияние върху времето в България, съобщи "Метео Балканс".

Според последните изчисления е възможно формирането на циклон в района на Балканите, който да донесе валежи от дъжд, понижение на температурите и условия за сняг във високите полета на Западна България. Макар, прогнозите все още да подлежат на уточняване, сигналите за подобна промяна започват да се появяват все по-устойчиво в моделните изчисления.

Основната причина за тази потенциална промяна се свързва с разпадането на полярния вихър, процес, който постепенно започва да оказва влияние върху атмосферната циркулация в Европа. Очаква се ефектите от този процес да започнат да се проявяват след 15 март, като могат да доведат до по-нестабилно време и периоди със застудяване.

Ако сценарият се реализира, втората половина на март може да завърши с по-хладно време, а на места не са изключени и краткотрайни зимни прояви във високите райони на страната.

Метеоролозите ще следят развитието на ситуацията, тъй като в следващите дни моделите ще дадат по-ясна представа за силата и траекторията на очаквания циклон.

