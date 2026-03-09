Общество

Напрежение в София. Какво става на летището

На 7 март два полета бяха пренасочени

09 мар 26 | 18:20
Агенция Стандарт

В неделя вечер са засечени три дрона на летище "Васил Левски" – София. Това потвърдиха за NOVA от аеропорта.

Първият сигнал е получен в 23:03 ч., вторият - в 23:27 ч., а последният - 15 минути след полунощ. Не се наложило пренасочване на самолети. Имало само закъснение от 15 минути на полета от Брюксел за София.

Не е ясно чии са безпилотните машини и каква е причината да бъдат пуснати точно над летището.

Припомняме, че на 7 март два полета бяха пренасочени заради дронове на същия аеропорт.

