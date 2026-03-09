Йордан Цонев внесе предложението за великденските надбавки

От името на парламентарната група на ДПС-НОВО НАЧАЛО внесохме проект за решение на Народното събрание за осигуряване и изплащане на великденска надбавка на пенсионерите, които са под прага на бедността.

Тази надбавка ще бъде в размер на 55 евро за пенсионерите под прага на бедността. Ще я получат 856 000 пенсионери.

Останалите пенсионери ще получат по 15 евро също великденска надбавка. Това са 1 216 000 пенсионери.

Това решение на парламентарната ни група е продължение на социалната ни политика към пенсионерите. Миналата година по предложение на ДПС бяха изплатени великденските надбавки, които бяха в размер на 50 лева.

И коледните надбавки миналата година бяха също по предложение на парламентарната група на ДПС. Те бяха в размер на 120 лева. Това ще струва на бюджета 65,3 млн. евро. Готови сме с предложението. В четвъртък в удължителния закон ще го внесем, за да бъдат осигурени тези средства. Ще подкрепим и удължителния закон.

