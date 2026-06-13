След искането на Пеевски! Кабинетът реши за великденските надбавки. Кои пенсионери взимат
Според подготвеното решение на служебното правителство
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Според подготвеното решение на служебното правителство
От името на ДПС-НОВО НАЧАЛО
Най-хубавото от всичко е, че няма жертви
Какво може да ни пробутат онлайн
На цигулка от 17 век ще се насладят любителите на симфоничната музика на 20-ия Великденски музикален фестивал във Варна
Изплащането на априлските пенсии чрез пощенските станции в страната ще започне от 7 април и ще приключи на 20 април, съобщават от НОИ. Пенсионерите щ...