Сензационна новина за Лео Меси обикаля света

Суперзвездата на Аржентина Лионел Меси все още не е взел окончателно решение относно бъдещето си с трикратните световни шампиони, съобщават световните медии във вторник.

39-годишният Лео заби осем гола в осем мача от Мондиал 2026, а "гаучосите" достигнаха до втори пореден финал на Световно първенство.

Меси все още не е казал на семейството си дали ще играе за Аржентина и занапред, но прогнозите сочат, че бившият футболист на Барселона едва ли е изиграл последния си мач с екипа на аржентинския тим. Някои медии в Аржентина дори изразиха предположение, че голямата цел на Лео е да играе на още едно световно, макар тогава да бъде на 43 години.

В момента Лионел Меси носи екипа на Интер Маями на клубно ниво.В неделя Аржентина загуби с 0:1 срещу Испания след продължение и не можа да триумфира с четвърта световна титла и втора под ръководството на треньора Лионел Скалони.