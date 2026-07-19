Ислямизацията на Европа. Как ще я спрем?

Нова мощна вълна от нелегални мигранти взриви спокойствието в Средиземно море, след като препълнен плавателен съд бе засечен да навлиза опасно близо до златните плажове на гръцкия остров Крит!Огромният екшън се разигра в неделните обедни часове южно от острова, където гръцките власти и европейските сили бяха вдигнати под тревога по спешност. Ислямизацията на Европа продължава и никой от Европейската комисия не мисли как ще я спрем. И докога народите на Европа ще я търпят. Защото тя вече в западно-европейските държави и Великобритания е нетърпима.

Обсада от въздух и вода: Спецакция на „Фронтекс“

Плаващата бомба с около 60 мигранти на борда е била уловена в капан при мащабна съвместна операция. Корабът-фантом първоначално е засечен от въздушен апарат за наблюдение на европейската гранична служба „Фронтекс“, а секунди по-късно е обграден от мощен съд на гръцката брегова охрана. Цялата група е конвоирана и ще бъде стоварена на пристанището в Йерапетра, където мигрантите ще преминат през ситото на властите.

Железният юмрук на Гърция: „Затвор или връщане“

Въпреки критичната ситуация около Крит, Гърция успя да нанесе тежък удар на каналджиите през първата половина на 2026 г. Официалните данни от Министерството на миграцията в Атина показват, че новата брутална доктрина „затвор или връщане“ дава шокови резултати.

Статистиката за прочистването на страната е стряскаща:

27% срив на новопристигналите нелегални чужденци по море (паднали до 12 496 души)

41% скок на бруталните принудителни репатрирания обратно в родините им

20% общо увеличение на изританите от страната незаконни мигранти

Само от февруари насам близо 600 чужденци са подвивали опашки и са избрали сами да си стегнат куфарите доброволно, вместо да гният в гръцките затвори. Гръцката държава показва, че няма намерение да отстъпва нито педя от границите си пред мигрантския натиск.

