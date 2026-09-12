Ислямизацията на Европа. Как ще я спрем?
Десетки мигранти щурмуваха гръцкия рай от въздух и море!
Следете всички новини, анализи и коментари за Ислямизация. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Десетки мигранти щурмуваха гръцкия рай от въздух и море!
Президентът на Русия Владимир Путин отново скочи на Турция. Той подкрепи препоръката на външното министерство към руските граждани да не посещават Тур...
Няколко десетки хиляди поляци участваха в националния протестен марш в центъра на Варшава, който мина под мотото "Полша за поляците и поляците за Полш...
София. Граждани в столицата ще организират днес шествие „За удължаване на мораториума и прекратяване на ислямизацията", съобщиха от пресцентъра на Сто...
Шествието ще се проведе от 16.00 до 19.00 часа