Стефан Цанев: Мислех, че човечеството поумнява, а то полудява

„Мислех си, че какъвто и строй да е, човечеството поумнява, а сега полудява.“ С тези силни думи писателят Стефан Цанев описа състоянието на света в интервю за бТВ. Той заяви, че човечеството „озверява“, но изненадващо посочи изкуствения интелект като една от надеждите си.

Цанев, който навърши 90 години, говори още за спомените си от Втората световна война, половинвековната си връзка с актрисата Доротея Тончева, театъра и смисъла на Съединението.

Човечеството озверява

„Надявам се изкуственият интелект да се намеси в живота на човечеството - учените да го програмират така, че да върнат на хората любовта и съчувствието. Не се плаша от ИИ, това ми е надеждата“, каза Цанев.

Писателят припомни и думите на папата, че „шепа тирани тероризират земята“. Тъкмо на този фон той направи болезненото сравнение между очакването си светът постепенно да става по-разумен и усещането му, че днес се движи в обратната посока.

Споменът за войната още е жив

Цанев е дете по време на Втората световна война и казва, че картините от онези години още са пред очите му. „Помня кошмара, виждахме как се хвърлят пилотите от самолетите, когато почваха да стрелят по тях. Виждал съм как карат ранените - беше жестока история. Криехме се в мазетата. Самолети падаха около селото“, разказа той.

Именно човек, който е видял войната като дете, днес наблюдава новите конфликти и насилието по света с усещането, че човечеството не е извлякло очаквания урок.

50 години заедно с Доротея Тончева

Съвсем различна е историята на Цанев и актрисата Доротея Тончева. Двамата отбелязват 50 години заедно, а наскоро отпразнуваха и големи лични юбилеи - той навърши 90, тя - 80 години.

От 1977 г. двамата живеят в Балчик. Шегуват се, че там няма как да останат гладни - половината хора са им роднини, а другата половина приятели.

„Много неща се промениха. Едно не се промени - доверието. Стефан винаги ме изненадва. Той е страхотен домакин“, разказа Тончева за човека до себе си.

Изкуството ни свързва

„Изкуството ни свързва, то е велико нещо“, каза Стефан Цанев. Писателят призна, че продължава да живее чрез театъра.

Той си спомни и една среща от студентските години с Елисавета Багряна, на която показал свое стихотворение. „Вие сте толкова млад, откъде тази мъка“, казала му тя, а след това добавила: „Стефан Цанев, вие сте поет.“

„Добрата дума е много важна, но не бива да е лъжа“, категоричен е Цанев.

За Съединението: Значи можем

По повод 6 септември писателят отправи и силно послание за Деня на Съединението. „Много рядко българският народ сам определя съдбата си, а този път го прави напук на всички - значи можем“, каза той.

Доротея Тончева също беше критична към състоянието на обществото. Според нея образованието определя и висотата на целите, които една нация си поставя.

„Колкото е по-образована нацията, толкова са по-висши целите й“, заяви актрисата.