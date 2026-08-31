Изпепеляващите любови на Доре Габе

Дора Габе е не просто поетеса и интелектуалец от европейска величина, тя е истинска стихия. Наричат я „фаталната еврейка“ на българската литература – жена, пред чийто чар, интелект и магнетизъм се прекланят най-големите умове на епохата.

Животът на Дора Габе е низ от поезия, пътешествия и... изгарящи страсти. Тя обича до краен предел и е обичана по същия начин. В нейната орбита се въртят мъже, които пишат историята на българската култура, а любовните триъгълници, в които попада, са достойни за холивудски сюжет.

Единственият съпруг: Боян Пенев и горчивината на брака

Голямата, официална и може би най-мъчителна любов на Дора Габе е професор Боян Пенев – един от най-влиятелните български литературни критици. Двамата се венчават през 1909 г., обединени от споделената страст към литературата и културата.

Бракът им обаче се оказва капан. Боян Пенев е блестящ, но и изключително труден характер, известен със своята слабост към красивите жени. Следват години на изневери, раздели, събирания и тежки депресии за поетесата. Въпреки че се разделят окончателно години преди смъртта му, тя остава негова законна съпруга до края. Говори се, че именно заради него Дора Габе не поглежда друг мъж с мисъл за брак.

Яворов и „недописаното“ писмо

Още преди брака си с Боян Пенев, младата Дора пленява сърцето на гениалния и мрачен поет Пейо Яворов. Тяхната връзка е бурна, интелектуална и изпълнена с драматизъм. Яворов е очарован от нейната невинност и талант, като ѝ посвещава някои от най-нежните си стихове.

Тяхната история обаче завършва с горчив привкус. Когато Дора заминава да учи в чужбина, писмата помежду им оредяват. Години по-късно, след трагичната смърт на Лора и Мина, Яворов признава, че Дора Габе е била жената, която е разбирала душата му най-добре.

Вечната съперница

Няма как да говорим за любовите на Дора Габе, без да споменем нейното вечно, негласно съперничество с другата прима на българската поезия – Елисавета Багряна. Съдбата сякаш си играе с тях, пресичайки пътищата им с едни и същи мъже.

Първият сблъсък е именно заради Боян Пенев. Багряна се влюбва лудо в професора, а той е готов най-накрая да поиска официален развод от Дора Габе, за да се ожени за нея. Дни преди делото обаче, Боян Пенев умира внезапно след операция. По-късно двете поетеси споделят и увлечение по дипломата и писател Петър Незнакомов (Йордан Йовков също е бил тайно влюбен в Дора, вдъхновен от нейната осанка за образа на Нона). Въпреки мъжете между тях, в залеза на дните си Габе и Багряна намират път една към друга и остават близки приятелки.

Сърце, което не остарява

Дора Габе доживява до почти 95-годишна възраст, но до последния си дъх запазва очите на влюбена жена и кокетството на истинска дама. Тя обичаше да казва, че жената е жива, докато може да вдъхновява. И тя го правеше – покоряваше с думи, с присъствие и с онази неподправена аристократичност, която времето така и не успя да заличи.