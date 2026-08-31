Един колан можеше да спаси Даяна

Просто решение преди катастрофата на принцеса Даяна е можело да спаси живота ѝ и да промени историята. На 31 август 1997 г. принцесата на Уелс загива заедно с Доди Ал-Файед и шофьора Анри Пол, когато техният Мерцедес катастрофира в тунела Алма в Париж, докато е преследван от папараци. Майката на принцовете Хари и Уилям е едва на 36.

Трагедията е във фокуса на специален епизод от „Celebrity Crime Scene: Princess Diana“ по FOX. Използвайки съвременна технология за пресъздаване на събитията, водещият и разследващ криминален журналист Джаксън Бухай припомня доказателствата, анализира теориите. Той споделя пред Fox News Digital, че информацията за липсващия колан прави смъртта на Даяна още по-потресаваща. Другите две жертви също са били без колани. „Човек би помислил, че поне охранителят на Файед – Тревър Рийс-Джонс, който седи точно пред Даяна, би я предупредил, защото колата се движи със скорост много над ограничението. Но никой не го прави.“

Рийс-Джонс придружава Даяна и Файед в последното им пътуване, но той е бодигард на семейство Файед, а не е официален охранител на Даяна. Според Бухай, дори с колани Анри Пол и Доди Ал-Файед вероятно пак щяха да загинат, но Даяна и днес щеше да е сред нас. Смята се, че Рийс-Джонс оцелява, защото е единственият с поставен колан в автомобила. Разследващите обаче по-късно установяват, че това не е вярно. А Анри Пол е трябвало да бъде свободен точно тази нощ. Установено е, че нивото на алкохол в кръвта му е повече от три пъти над допустимата от френския закон граница, съобщава People. Записи от охранителни камери обаче не показват явни знаци Пол да е опиянен, а няколко свидетели заявяват, че не са забелязали нищо необичайно в поведението му. People допълва, че Пол се е присмивал на фотографите с виковете: „Няма да ни хванете“. Преследват ги няколко души на мотоциклети и скутери. „Има много, много неща, които биха могли да предотвратят смъртта на принцеса Даяна“, казва Бухай. „Да се качи в Мерцедеса на Пол за нея е била смъртна присъда.“ Мерцедесът се блъска в 13-ата бетонна колона под моста Алма в Париж малко след полунощ. Отскача и удря стената на тунела преди да спре. На предната седалка въздушните възглавници са изпръскани с кръв, а тялото на Пол натиска клаксона, пише People. Пол и Файед загиват на място, докато Рийс-Джонс получава критични наранявания. Даяна е намерена на пода на смазания автомобил тежко ранена. Фотографи се втурват към мястото на инцидента и започват да снимат. Чак час и 40 минути по-късно тя е в болницата. Даяна е трябвало да бъде извадена от останките и получава сърдечен арест, преди да бъде качена в линейката. Състоянието й е твърде нестабилно и шофьорът кара бавно. Обгрижват я 20 лекари и медицински сестри, пише още People, но тя отново получава сърдечен арест. По време на операцията хирурзите откриват разкъсана белодробна вена и масивен вътрешен кръвоизлив. Те се опитват да зашият разкъсаната вена и да спрат кървенето, но не успяват да възстановят сърдечната дейност на принцесата.

Даяна винаги е споделяла притеснения за своята безопасност. Тя вярва, че е следена и че телефоните ѝ се подслушват. Коментира, че може да пострада в автомобилна катастрофа, реална или инсценирана. Дори отива още по-далеч – подозира, че тогавашният принц Чарлз планира инцидент с кола, защото разводът им вече е факт. The Guardian съобщава, че в онзи момент циркулират фалшиви слухове за връзка между принца и бавачката на децата. По-късно Чарлз заявява, че не разбира страховете на Даяна. В крайна сметка британските разследващи служби не откриват доказателства за предизвикана катастрофа в Париж. Десетилетия след смъртта ѝ Бухай казва: „Сигурни сме само в едно - Даяна остава „принцесата на народа“.