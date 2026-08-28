Хокон VIII – новият крал на Норвегия, който няма да носи корона

Норвегия има нов крал. След повече от 35 години на трона крал Харалд V почина на 89-годишна възраст в Осло, а неговият единствен син Хокон Магнус наследи короната. Така 53-годишният престолонаследник става четвъртият крал на Норвегия след възстановяването на независимостта на страната от Швеция през 1905 г.

Новият монарх идва на трона с впечатляваща биография - военноморски офицер, политолог, специалист по международно развитие и човек с дългогодишен опит в представянето на Норвегия по света. До него ще застане съпругата му Мете-Марит, която ще стане кралица.

Възкачването му започва веднага след смъртта на баща му. Предстоят държавни церемонии, полагане на конституционната клетва и официалното потвърждение на кралското му име.

Краят на една епоха

Харалд V управлява Норвегия от 1991 г. и се превърна в една от най-разпознаваемите фигури на съвременната норвежка държавност. Той беше известен с модерния си подход към монархията и с близостта си до обикновените норвежци.

Сега неговият син поема отговорността за короната.

Хокон е роден на 20 юли 1973 г. в университетската болница „Риксхоспиталет“ в Осло. Той е единственият син на Харалд V и кралица Соня и второто им дете след принцеса Марта Луизе. Още от рождението му е ясно, че един ден ще бъде крал.

Името му не е случайно. Хокон е кръстен на прадядо си - крал Хокон VII, първият норвежки крал след обявяването на независимостта през 1905 г., а Магнус носи паметта за норвежката средновековна кралска традиция.

След смъртта на крал Улав V през 1991 г. баща му Харалд става крал, а Хокон - престолонаследник.

Защо Хокон, а не по-голямата му сестра?

Тук историята на норвежката корона има любопитен обрат.

Хокон има по-голяма сестра - принцеса Марта Луизе, родена през 1971 г. Днес в Норвегия действа принципът на абсолютното първородство - първородното дете наследява преди по-малките независимо от пола.

Но тази промяна в Конституцията е направена през 1990 г. и не действа със задна дата. За родените преди промяната старото правило, при което мъжете имат предимство пред жените, продължава да се прилага. Затова Хокон остава пред сестра си в линията на наследяване.

Именно това означава, че неговата дъщеря Ингрид Александра вече е втора в линията на трона – и за разлика от баща си, тя няма да бъде изпреварена от по-малкия си брат заради пола си.

Крал с военноморска униформа

Хокон не е получил само дворцово образование.

Той преминава военно обучение в Норвежката военноморска академия и през 1995 г. завършва подготовката си. След това служи на ракетни торпедни катери и други военни кораби. По-късно продължава образованието си в САЩ и Великобритания.

През 1999 г. получава бакалавърска степен по политически науки от Калифорнийския университет в Бъркли.

Следва още една важна спирка - Лондонското училище по икономика и политически науки, където през 2003 г. завършва магистратура по изследвания на развитието със специализация в международната търговия и Африка.

Така бъдещият крал съчетава три традиционно важни за норвежката корона направления – военна подготовка, политическо образование и международна политика.

Като монарх той наследява и ролята на върховен главнокомандващ на страната, но тя е само формална. В норвежката система реалната военна власт се упражнява от правителството чрез Държавния съвет.

От парашутист до крал

Военната биография на Хокон има и доста необичайна страница. През 2016 г. той завършва курс за военен парашутист, организиран от норвежкото Командване за специални операции.

Това е любопитна подробност от живота на човек, който днес заема една от най-церемониалните, но и най-отговорните държавни позиции в Норвегия.

Военната традиция всъщност е дълбоко вкоренена в норвежката монархия. Прадядо му Хокон VII също е бил военноморски офицер, а кралете Улав V и Харалд V са преминали военно обучение. Сега тази традиция продължава и при новия крал.

Кралица Мете-Марит – жената, която промени двореца

До Хокон на трона ще застане Мете-Марит Тесем Хьойби. Двамата се женят на 25 август 2001 г. в катедралата в Осло. Тя става престолонаследница, а сега ще бъде кралица.

Мете-Марит не идва от аристократично семейство. Именно това превръща любовната история на Хокон в една от най-обсъжданите в съвременната история на норвежката монархия.

Двамата имат две общи деца – принцеса Ингрид Александра и принц Свере Магнус. Мете-Марит има и син от предишна връзка – Мариус Борг Хьойби, който за съжаление непрекъснато се забърква в скандали и неприятности. През юни Мариус бе осъден на четири години затвор, след като беше признат за виновен по множество обвинения, включително две изнасилвания.

Като престолонаследница Мете-Марит постепенно се превръща в активна обществена фигура, като работи по теми като литературата, младежта, социалното включване и благотворителността.

Кралят и неговата бъдеща наследница

С идването на Хокон на трона започва ново поколение на норвежката монархия.

Неговата 22-годишна дъщеря Ингрид Александра става първа в линията за наследяване. Тя е родена през 2004 г. и още от детството си е подготвяна за бъдещата си роля.

Ингрид вече има официални ангажименти, а през 2024–2025 г. преминава и през военна служба в Инженерния батальон на норвежката армия. Тя служи като войник и работи като инженер в механизирано подразделение.

Ако един ден наследи баща си, Ингрид Александра ще стане първата жена монарх на Норвегия в модерната епоха.

След нея в линията е по-малкият ѝ брат принц Свере Магнус, роден през 2005 г.

Крал без корона?

Норвегия има особена традиция.

В страната няма да има класическа коронация на новия монарх. След възкачването си Хокон ще положи клетва пред парламента - Стортинг, и ще започне официалната си роля като държавен глава.

Предстои и извънреден Държавен съвет, на който новият крал ще потвърди избраното от него кралско име. Най-вероятно е да запази собственото си име и да стане крал Хокон VIII.

Това би било символично продължение на традицията. Последният крал с името Хокон е неговият прадядо Хокон VII, който идва на норвежкия престол през 1905 г.

Какъв крал ще бъде Хокон?

Новият монарх наследява не просто корона, а модел на поведение, изграден от поколенията след независимостта на Норвегия.

Норвежката монархия е конституционна и ролята на краля е преди всичко представителна и обединяваща. Затова най-голямото изпитание пред Хокон няма да бъде да управлява правителството, а да запази доверието към институцията на монархията.

Той вече има дългогодишен опит в международни инициативи. Бил е посланик на добра воля на Програмата на ООН за развитие и е участвал в различни инициативи, свързани с развитието, младите хора и международното сътрудничество.

Това е профил, който съответства на една Норвегия, която отдавна гледа отвъд собствените си граници.

От Хокон VII до Хокон VIII

Има нещо почти символично във факта, че точно името Хокон отново се връща на норвежкия престол.

През 1905 г. принц Карл Датски приема името Хокон VII и става първият крал на независима Норвегия след отделянето ѝ от Швеция.

Повече от век по-късно неговият правнук поема същата корона.

Между двамата стоят кралете Улав V и Харалд V – две поколения, които превръщат норвежката монархия в една от най-стабилните европейски кралски институции.

Сега идва ред на Хокон.

Той наследява страна, различна от онази, която неговият прадядо получава през 1905 г. Но задачата пред новия крал остава удивително сходна – да бъде символ на държавата, да представлява Норвегия пред света и да съхранява връзката между традицията и бъдещето.

А зад него вече стои следващото поколение – принцеса Ингрид Александра.

Така днес в Осло не просто се сменя един крал. Започва нова глава от историята на норвежката корона.