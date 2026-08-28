Лунното затъмнение носи магнитна буря

Само ден след частичното лунно затъмнение от 27 срещу 28 август Земята попада в период на засилена геомагнитна активност. Първоначалните прогнози сочат магнитна буря от ниво G1, но американският Център за прогнозиране на космическото време към NOAA допуска отделни периоди и с по-високото ниво G2. Смущенията се очаква да продължат и на 29 август, след което геомагнитната обстановка постепенно да се успокои.

Това беше последното затъмнение тази година, което завърши в 10:01 часа.

През 2027 г. ще се случат общо пет слънчеви затъмнения: две слънчеви и три лунни. Сред тях са голямото лунно затъмнение на 21 февруари и пълното слънчево затъмнение на 2 август.

Какво предизвиква бурята

Макар двете явления да идват почти едно след друго, лунното затъмнение не е причината за магнитната буря. НАСА потвърждава, че на 27-28 август има частично лунно затъмнение, но геомагнитните смущения са свързани с активността на Слънцето.

Според прогнозата на NOAA върху Земята въздействат два фактора - високоскоростен поток слънчев вятър от коронална дупка и очакваното пристигане на изхвърляния на коронална маса, напуснали Слънцето на 25 и 26 август. Именно комбинацията от тях може временно да повиши геомагнитната активност до G1-G2.

Какво означават G1 и G2

G1 е най-ниската степен по петстепенната скала на NOAA за геомагнитни бури. При нея са възможни слаби колебания в електропреносните системи и незначителни проблеми при работата на някои сателити. При G2 въздействието остава умерено, но във високите географски ширини могат да се появят колебания на напрежението, промени в движението на нискоорбитални спътници и временни смущения във високочестотните радиокомуникации.

Прогнозата към момента показва отделни периоди с индекс Kp около 5-6, което отговаря на нива G1-G2. Специалистите обаче следят параметрите на слънчевия вятър в реално време, тъй като точната сила на магнитната буря зависи и от ориентацията на магнитното поле в пристигащия поток.

Какво могат да усетят хората

В популярните прогнози за магнитни бури често се посочва, че метеочувствителни хора могат да усещат умора, главоболие или нарушения на съня. Специализираните центрове като NOAA обаче не включват подобни здравни ефекти в официалната си скала - предупрежденията им са насочени основно към електрическите мрежи, сателитите, радиовръзките и навигационните системи.

Космическото време ще остане нестабилно поне до 29 август, като NOAA допуска отделни епизоди на слаба до умерена геомагнитна буря, преди активността да започне да отслабва.