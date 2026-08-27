Идва захлаждане! Топ синоптик с прогноза за септември

След кратко захлаждане летните температури ще се завърнат още в първите дни на септември, като на места термометрите ще достигат 34-35 градуса. Това прогнозира синоптикът Петър Янков в ефира на предаването "България сутрин".

Той се включи на живо от Виена, където максималните температури днес се очаква да достигнат до около 29 градуса.

България ще посрещне последния уикенд на август с преминаване на студен атмосферен фронт и валежи в част от страната.

В петък превалявания се очакват в Североизточна България, включително около Разград, Шумен и Русе. Количествата може да достигнат 15-20 литра на квадратен метър, но според Янков не се очакват екстремни ситуации с наводнения.

В събота студен атмосферен фронт ще донесе валежи предимно в западната половина на страната. Не се очаква образуването на мощни купесто-дъждовни облаци, които да донесат силни градушки.

Максималните температури в събота ще бъдат между 30 и 35 градуса, а в София – около 33 градуса. В неделя в ниските райони термометрите ще показват между 32 и 37 градуса.

По Черноморието условията ще останат подходящи за плаж, като валежите до голяма степен ще подминат крайбрежието. Морето обаче ще бъде бурно - по Южното Черноморие вълните може да достигнат 3 метра.

Янков призова плажуващите да се съобразяват с указанията на спасителите. В неделя вълнението постепенно ще отслабва.

Добри условия ще има и в планините. Вятърът ще достига около 25 км/ч, а температурите ще бъдат 24-25 градуса на 1500 метра и 15-16 градуса на 2500 метра.

Особено подходяща за туризъм ще бъде неделя, когато не се очакват валежи.

В периода 3-5 септември се очертава промяна на времето с валежи и известно понижение на температурите.

След това обаче ситуацията отново ще се промени. Между 6 и 10 септември времето ще се стабилизира, ще има много слънчеви часове, а температурите ще достигат 29-35 градуса.

Според Янков това ще осигури отлични условия за любителите на късното море. Приятно за пътуване ще бъде времето в Гърция и Турция, като след 5 септември на Балканите се очаква много слънце.

Янков сравни сегашното ниско ниво на Дунав със ситуацията през 1947 г.

В ефира на Bulgaria ON AIR той подчерта, че промяна може да настъпи през втората половина на септември. Около 17-20 септември и 25-28 септември се очертават валежи в Западна и Централна Европа, включително в района на Алпите и Южна Германия.

Тези валежи вероятно ще доведат до покачване на нивото на Дунав. По-съществени валежи се очакват и през ноември, което също би допринесло за чувствително повишаване на водите на реката.