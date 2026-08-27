Лятото не отстъпва, но бурите вече дебнат на хоризонта

Лятото ще покаже две съвсем разнородни лица днес - слънце и температури до 35 градуса в голяма част от страната, но и краткотрайни валежи с гръмотевици в отделни райони. Най-нестабилно ще бъде времето в Североизточна България, а следобед облаци ще се развиват и над част от планините. По Черноморието също се очакват гръмотевични бури, като по северното крайбрежие явленията ще бъдат по-интензивни. В София максималната температура ще бъде около 31 градуса.

До 35 градуса, но не навсякъде

През по-голямата част от деня ще преобладава слънчево време, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. В североизточната част от страната ще има краткотрайни валежи със гръмотевици, а следобед подобни явления са възможни и в отделни планински райони.

Вятърът ще бъде от север-северозапад - със слаб до умерен характер, а в крайните източни райони ще се ориентира от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, но в Североизточна България ще останат по-ниски - около 27-29 градуса.

В планините слънцето няма да е само

Над планините ще бъде предимно слънчево, но следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места в масивите на Централна и Източна България ще превали краткотраен дъжд със гръмотевици.

Ще духа умерен северозападен вятър, а по високите части той ще бъде силен. На 1200 метра максималната температура ще е около 25 градуса, а на 2000 метра - около 18 градуса.

Черноморието влиза в най-неспокойната зона

По крайбрежието денят няма да бъде типично безоблачен за края на август. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни валежи със гръмотевици, като най-много и по-интензивни явления се очакват по Северното Черноморие.

Вятърът ще бъде със слаб до умерен характер от изток-югоизток. Максималните температури ще достигат 27-29 градуса, а морската вода остава приятните 25-26 градуса. Вълнението ще бъде около 3 бала.

Петък носи рязка промяна

По-хладен въздух ще продължи да нахлува в страната в петък със север-североизточен вятър, който в източната половина временно ще бъде и силен. Въздушната маса ще остане неустойчива и въпреки преобладаващото слънце на места, главно в Централна България, отново ще превали и прегърми. Максималните температури ще се понижат до 26-31 градуса.

Съботната сутрин ще бъде прохладна, но през деня ще започне затопляне. В неделя Централна и Източна България ще се радват предимно на слънце, докато над западните райони отново ще се развиват гръмотевични облаци с локални валежи.

Новата седмица връща жегата

В първите дни от новата седмица слънцето отново ще доминира. Следобед над планините ще има условия за краткотрайни локални валежи, но температурите постепенно ще се повишат.

В повечето райони максималните стойности отново ще достигат 31-36 градуса, а по Черноморието ще бъдат около 28-30 градуса. Така краткото захлаждане в края на седмицата няма да сложи край на лятото - жегата бързо ще опита да си върне изгубените позиции.