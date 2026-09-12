Застудяването започва до часове: Бури, порой и градушки
Студен атмосферен фронт ще сложи край на горещото време
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Студен атмосферен фронт ще сложи край на горещото време
Температурите ще паднат с повече от 10 градуса, а Рило-Родопската област и Централна Стара планина са под риск от значителни валежи
След по-хладен понеделник температурите отново тръгват нагоре, но към петък валежите ще обхванат много райони
Най-интензивни явления се очакват в Югозападна България, а температурите ще стигнат 34 градуса
Жегата остава в голяма част от България, а по северното крайбрежие валежите ще бъдат повече и по-интензивни
Синоптиците са издали оранжев код
Синоптикът Анастасия Стойчева прави прогноза
Новата седмица ще започне с предимно слънчево и все още топло време
След непосилния пек времето се разваля
Обявен е жълт код, ще прегърмява в Рило-Родопската област
Европа най-сетне ще види валежи
Риск от падащи предмети
Най-динамична ще бъде обстановката в Югозападна България, Горнотракийската низина и планинските райони
Слънцето ще пече почти навсякъде, а следобед в някои райони ще има кратки, но интензивни бури
По Черноморието ще бъде предимно слънчево
Температурите постепенно ще се повишават с всеки изминал ден
След краткото захлаждане България влиза в продължителен горещ период с тропични нощи и почти никакво спасение от задуха
В началото на новата седмица ни чака нов период с гръмотевици, градушки и силен вятър
Топ синоптик отправи предупреждение
Ще има дъжд през август