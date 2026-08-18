Опасно време: 6 области под удар от силен вятър и гръмотевични бури

Жълт код за силен вятър е обявен за днес в шест области на страната, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Предупреждението е в сила за Пазарджик, Плевен, Враца, Монтана, Видин и Велико Търново.

Времето днес ще се променя динамично. От запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, а на места в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици.

По-интензивни ще бъдат явленията в Рило-Родопската област, където са възможни и градушки.

Вятърът в повечето райони ще се ориентира от северозапад и ще бъде умерен. В Дунавската равнина и западната част на Горнотракийската низина обаче той ще се усили до силен, като с него ще прониква относително хладен въздух.

В крайните източни райони вятърът ще остане от югоизток – слаб до умерен.