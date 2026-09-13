Жълт код в 13 области: Идват порои
Гръмотевици и градушки, студен фронт ще понижи температурите
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Гръмотевици и градушки, студен фронт ще понижи температурите
Морето остава топло
Лятото ще продължи доста дълго
Ше я ударят бури и градушки, прогнозира НИМХ
Драматичен следобед в западната част на страната
Очаква ни необичайно дълга гореща вълна с продължителност над 5 дни
Обявен е жълт код, ще прегърмява в Рило-Родопската област
В планините ще е облачно следобяд
В разгара на август температурите ще бъдат по-ниски от обичайните
По Черноморието остава ветровито, а през уикенда се очаква предимно слънчево време с температури до 32°
Риск от падащи предмети
Най-динамична ще бъде обстановката в Югозападна България, Горнотракийската низина и планинските райони
НИМХ предупреждава, че при жълт код са възможни здравни проблеми за чувствителни и болни хора, възрастни и деца
Следобед небето се обръща – очакват се дъжд, гръмотевици и градушки
Опасно горещо време ще обхване цялата страна в събота
Максималните температури ще се движат между 32 и 37 градус
По Черноморието ще бъде предимно слънчево
Максималните температури ще бъдат между 33 и 38°
Валежите са символични
Слаб ветрец ще се пробва да разхлади