„И кожата ще искате да си съблечете“: Рачев с тревожна прогноза

България навлиза в продължителен период на горещини, а надеждите за сериозни валежи поне през следващите две седмици са минимални. Това предупреди климатологът проф. Георги Рачев в ефира на „Тази сутрин“.

„Валежи в България през следващите 12-14 дни ще бъдат просто символика. При температурите, които ни очакват, дори и да паднат по 5 литра на квадратен метър, голяма част от водата ще се изпари още от листата и повърхността на почвата. На практика почти нищо няма да проникне в земята“, обясни той.

По думите му страната е изправена пред дълга поредица от горещи дни, придружени от тропически нощи.

„Очаква ни дълга, дълга серия от горещини. Дори в София от сряда до неделя ще бъде много топло, а след това ще продължи типичното августовско време, но с тропически нощи“, каза климатологът.

Най-тежко ще бъде в Южна България.

„Всичко се е напекло в Пловдив. Сутрин температурите ще бъдат около 21-22 градуса, а влагата във въздуха ще направи усещането още по-неприятно. Ще има моменти, в които човек ще иска буквално да си съблече и кожата“, коментира проф. Рачев.

Според прогнозата му в Сандански, Петрич, Русе, Плевен и други райони максималните температури ще достигат 35-36 градуса, като на места в низините ще се задържат между 36 и 38 градуса в продължение на почти две седмици.

„Не вярвам да стигнем 40 градуса, но жегата ще бъде продължителна“, уточни той.

По Черноморието времето също ще бъде горещо, особено в следобедните часове, макар морският бриз да носи известно облекчение.

„Уикендът на морето ще бъде по-топличко, дори горещичко следобед. Но когато има морски вятър, студена бира и добра компания, нещата се понасят по-лесно“, пошегува се климатологът.

Проф. Рачев обърна внимание и на тенденцията в Европа, където все повече хора започват да използват климатици за охлаждане.

„Западна Европа е луднала по климатици. Хора, които никога не са имали нужда от тях, вече ги монтират не за отопление, а за охлаждане. Това е една от най-видимите прояви на промените в климата“, заяви той.