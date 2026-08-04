Алек Болдуин полудя да има още деца, жена му бяга с писък

Холивудският актьор Алек Болдуин отново разсмя феновете си, след като на шега предложи на съпругата си Хилария Болдуин да имат още едно дете.

В забавно видео, публикувано в Instagram, 68-годишният носител на „Златен глобус“ и съпругата му седят край басейна. Докато Хилария, облечена по бански, казва с усмивка: „Бих направила всичко за теб“, Болдуин мигновено отвръща: „Роди ми още едно бебе.“

Само секунди по-късно романтичната атмосфера изчезва. Лицето на Хилария се променя от влюбена усмивка в шок, тя избутва камерата и буквално побягва, а видеото завършва със смях.

Клипът е озвучен с песента Hopelessly Devoted To You на Оливия Нютън-Джон, а Хилария добавя шеговития надпис:

„Когато „Бих направила всичко за теб“ срещне реалността и нейните условия.“

Последователите им веднага се включиха с коментари.

„Бягай, Хилария, бягай!“, написа един от тях.

Осем деца вече са достатъчни?

Алек Болдуин е баща на осем деца.

С бившата си съпруга Ким Бейсинджър има дъщеря Айрланд Болдуин, а със сегашната си съпруга Хилария отглеждат още седем деца – Кармен, Рафаел, Леонардо, Ромео, Едуардо, Мария Лусия и Илария.

Двамата са семейство от 2012 година.

„Всеки път ми се приисква още едно“

В интервю за списание People през февруари 2025 г. Болдуин призна, че темата за още едно бебе неведнъж е била обсъждана у дома.

„Всъщност не искам още едно дете... но всеки път, когато най-малкото стане на около две години, поглеждам Хилария и ѝ казвам: „Май е време за още едно“, призна актьорът с усмивка.

Отговорът на съпругата му обаче е категоричен.

„Толкова са сладки, но тялото ми вече е много уморено“, казва тя.

От яхта със Спилбърг до смяна на памперси

Болдуин не крие, че понякога си представя съвсем различен живот.

„Можех да бъда на яхта и да вечерям със Стивън Спилбърг или с някой друг“, пошегува се той.

Хилария веднага го прекъсва: „Вместо това сменяме памперси!“

„Това е моята реалност“, отвръща актьорът. „И не бих променил нищо.“

Животът на многолюдното семейство беше показан и в риалити поредицата The Baldwins, която проследява ежедневието на родителите, седемте им малки деца и шестте домашни любимци.

Наскоро Болдуин сподели и какво си пожелава за бъдещето на децата си.

„Преди се шегувах, че искам просто да пораснат достатъчно, за да бутат инвалидната ми количка. Но всъщност най-много искам да израснат с надежда. Светът никога не ми се е струвал толкова безнадежден, колкото сега“, призна той.

Според актьора най-важният урок, който иска да остави на децата си, е никога да не се отказват.

„Трябва да им покажем, че човек трябва да продължава да се бори, да пази надеждата си и да поема отговорност за обществото, в което живее.“

Следите остават

Алек Болдуин застреля на снимачната площадка на филма „Rust“ стана на 21 октомври 2021 г. в ранчото Bonanza Creek Ranch край Санта Фе, щата Ню Мексико операторката Халина Хъчинс (42 г.) и рани режисьора Джоел Соуза.

Случаят предизвика мащабно разследване, множество съдебни дела и промени в правилата за безопасност на снимачните площадки. Болдуин беше обвинен в непредумишлено убийство, но през юли 2024 г. съдът прекрати наказателното дело срещу него с предубеждение (без възможност обвиненията да бъдат повдигнати отново по същото основание), след като съдията прие, че прокуратурата не е предоставила навреме ключови доказателства на защита