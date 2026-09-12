Избраха следващия Джеймс Бонд
Още не е официално, но решението е взето зад кулисите
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Още не е официално, но решението е взето зад кулисите
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80-годишният актьор е открит в дома си, след като близки и колеги не успели да се свържат с него
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