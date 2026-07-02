Загина известен актьор от култов сериал. Намериха тялото му в река

Известният руски актьор Александър Високовски, който се прочу с ролята си на Макс в култовия сериал "Бригада", бе намерен мъртъв в река Ока в Подмосковието.

Според информация от семейството му, цитирана от международните медии, Високовски е тръгнал на риболов заедно със сина си. Момчето разказало, че баща му влязъл в пясъчен нанос в коритото на реката, след което изчезнал от погледа му. Синът веднага се обадил на майка си, която сигнализирала полицията. На място били изпратени спасителни екипи и доброволци, а след кратко издирване актьорът е открит в реката.

Александър Високовски бе на 62 години с дългогодишна кариера в киното, започнала през 1988 г. Най-популярната му роля остава тази на Макс в „Бригада“ – бивш десантчик и личен телохранител на Саша Белия (в ролята Сергей Безруков), който по-късно се оказва предател.

Освен с участието си в емблематичния сериал, Високовски се снима и във филма "Бумър“, където влиза в ролята на полицай. Също така участва в сериалите "Турецки марш", "Ундина" и Next.

С кончината му руското кино и телевизия губят актьор, оставил трайна следа с едни от най-запомнящите се роли в съвременните криминални продукции.

Образувано е наказателно дело във връзка със смъртта на Александър Викторович. Разследващите вече са установили, че причината за трагедията е инцидент, а не престъпна дейност или здравословни проблеми.

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