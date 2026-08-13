Легенди на Холивуд снимат филм за драмата на "Северен поток"

Носителите на „Оскар“ Адриен Броуди и Шон Пен започнаха снимките на екшън трилъра „Snake Island“, посветен на саботажа на газопроводите „Северен поток“ в Балтийско море през 2022 г., съобщи TVP World.

Филмът, режисиран от Дъг Лаймън („Мистър и мисис Смит“, „Самоличността на Борн“), се снима в хърватската столица Загреб. Сюжетът проследява украински екип от водолази, изпратен на тайна мисия да взриви газопроводите.

До момента нито една държава или организация не е поела отговорност за взривовете. През юни обаче германската прокуратура повдигна обвинения срещу украинския гражданин и военен водолаз Сергий К., когото свързва със саботажа.

Според германските власти през септември 2022 г. той е влязъл в Германия през Полша и е ръководил екип от водолази, които с наета яхта са достигнали района на датския остров Борнхолм и са поставили взривни устройства.

Медиите предполагат, че „Snake Island“ ще пресъздаде предполагаемите действия на екипа, ръководен от Сергий К.

Филмът е сред големите независими кинопроекти, въпреки че зад него все още не стои американско студио. За Лаймън това ще бъде втори филм с Шон Пен след „Fair Game“ от 2010 г., който също е базиран на реални събития.