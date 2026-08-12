Семейство Тръмп сключи сделката на века

Един от най-легендарните и популярни баскетболни клубове в света – Лос Анджелис Лейкърс, официално бе продаден за умопомрачителната и рекордна в историята на спорта сума от 12,5 милиарда долара. Шокиращата мегасделка буквално пренаписа правилата в Националната баскетболна асоциация (НБА) и счупи всички досегашни рекорди за стойност на спортен франчайз.

Новите силни мъже, които поемат юздите на 17-кратните шампиони, са известните американски бизнесмени Джошуа Къшнър и Боб Айгър. Покупката предизвика вълна от коментари отвъд Океана заради сериозните политически и бизнес обвързаности на новите собственици.

Кои са новите купувачи на империята?

Зад гръмката покупка стоят две изключително влиятелни фигури от американския елит:

Джошуа Къшнър (41 г.) – успешен милиардер, възпитаник на Харвард и създател на мощната инвестиционна компания Thrive Capital. Той е по-малък брат на известния политик Джаред Къшнър, който е зет на американския президент Доналд Тръмп.

Боб Айгър (75 г.) – едно от най-емблематичните имена в развлекателната индустрия, дългогодишен доскорошен изпълнителен директор на гиганта The Walt Disney Company и бивш шеф на медийната корпорация ABC.

Първоначално двамата партньори са планирали и са участвали в преговори за създаването на изцяло нов сборен отбор в Лас Вегас. Внезапно обаче те са променили стратегията си и са отправили агресивна и финансово неотразима оферта директно към досегашния мажоритарен собственик на Лейкърс – Марк Уолтър.

Защо Уолтър продаде златната кокошка?

Смяната на собствеността в Лос Анджелис изненада тотално медиите и анализаторите в САЩ, тъй като се случва за втори път в рамките на малко повече от една година. През юни 2025 г. милиардерът Марк Уолтър брои 10 милиарда долара на легендарното семейство Бъс, което притежаваше клуба в продължение на 46 години.

Само девет месеца след като НБА одобри властта му, Уолтър реши да капитализира инвестицията си. С приемането на офертата от 12,5 милиарда долара, той си осигури чиста и бърза печалба от 2,5 милиарда долара за рекордно кратко време. Допълнителен стимул за бързата разпродажба вероятно са и течащите срещу неговите компании федерални разследвания за финансови измами с кредити.

Тотален рекорд в историята на спорта

Сумата от 12,5 милиарда долара поставя нов абсолютен рекорд за продажба на спортен клуб в целия свят. До този момент върхът се държеше от тима по американски футбол от НФЛ Сиатъл Сийхоукс, продаден за 9,6 милиарда долара. Сделката показва главоломния темп, с който расте стойността на баскетболните марки в САЩ – само за сравнение, преди три години Майкъл Джордан продаде своя Шарлът Хорнетс при оценка от „едва“ 3 милиарда долара.

„Като фенове на НБА за цял живот, за нас е изключителна чест да поемем управлението на Лос Анджелис Лейкърс – един от най-иконичните франчайзи на планетата. Нашият дългосрочен ангажимент е да градим върху постигнатото, да се състезаваме на най-високо ниво и да служим на този невероятен отбор, неговите фенове и град Лос Анджелис“, обявиха Къшнър и Айгър в първото си официално съвместно изявление.

