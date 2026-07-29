Тръмп отсече! Обеща силен удар

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските военни ще нанесат „силен удар“ по Иран след ракетната атака срещу американски бази в Йордания

„Ще ги ударим здраво. Ще си получат заслуженото“, цитира телевизия „Фокс нюз“ думите на Тръмп, предаде БГНЕС. Според кореспондента ѝ американският президент е използвал и нецензурни изрази, за да подчертае решимостта си.

Тръмп също така заяви, че съвместните американско-саудитски въздушни удари срещу проирански милиции в Ирак през нощта са били координирани с властите в Багдад.

„Тези удари бяха координирани с иракското правителство“, цитира думите му кореспондентът на „Фокс нюз“.

Изявлението на Тръмп идва, след като иракското президентство осъди американско-саудитските удари като „явно нарушение на суверенитета на Ирак“.