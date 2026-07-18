Футболно примирие! Тръмп събира врагове и приятели в Ложата на чудесата

Стадион „МетЛайф“ се превръща в дипломатически център, където президентът Доналд Тръмп събира световни лидери, включително врагове и приятели, в „Ложата на чудесата“, за финала на Световната купа.

Мачът ще се играе на стадион Метлайф в Ню Джърси от 22:00 българско време в неделя.

Американският президент успя да превърне събитието във футболно примирие с висок залог за политиката. Един до друг сядат лидерите на страните-домакини и финалистите.

Единственото изключение е президентът на Аржентина Хавиер Майли, който успя да убеди приятеля си Тръмп, че това е от суеверие. През целия турнир Майли гледаше мачовете на националния отбор от резиденцията в Оливос и сега обяви, че за нищо на света няма промени ритуала преди финала.

Голямата изненада дойде от президента на Мексико Клаудия Шейнбаум, която най-учтиво отговори на писмото на Тръмп, че приема покана заедно да гледат финала, въпреки острите им разногласията по мигрантските теми, особено в последния месец.

Пред Вестник Milenio тя каза, че е решила да пътува за САЩ, защото „това е директна покана от президента на Съединените щати".

Премиерът на Канада Марк Карни, третият домакин на игрите, също прие да седне до Тръмп, въпреки че отношенията между двете страни в момента са в изключително изострен период, съпътстван от постоянни дипломатически и икономически искри – и по линия на митата, и по линия на зачеркната военна помощ.

Напрежението между Доналд Тръмп и испанския премиер Педро Санчес е не по-малко. След като Испания отказа самолетите на САЩ заради Иран, Тръмп заплаши с ембарго, а на срещата в Анкара отново наредят да се свие търговията с Испания.

Когато обаче Тръмп му позвъни с покана за финала, Санчес официално потвърди, че ще седне в ложата на „МетЛайф“, а след това отива на официално посещение в Алжир.

Единствено крал Филипе VI идва с пълно сърце. Отношенията му с Тръмп са традиционно добри, уважителни и без лични скандали. Двамата демонстрираха много близки отношения по време на погребението на папа Франциск миналата пролет. Заедно с краля, в ложите ще видим още кралица Летиция, принцеса Леонор и инфанта София.

Всъщност, единствената, който отхвърли поканата на ФИФА за финала, беше Урсула фон дер Лайен. Премиерът на Великобритания Киър Стармър пък отмени пътуването си след като англичаните паднаха от Аржентина. Той обяви, че ще гледа двата мача по телевизията, а в понеделник Великобритания ще има и нов премиер – Анди Бърнам.

Смяната на властта на Острова обаче не е единствената причината за липсата на британската корона на стадиона.

Принц Уилям не успя да изгледа на живо нито един мач от Мондиал 2026 поради семейни приоритети, свързани с края на училищния срок на децата му.

Уилям даде наскоро и интервю, в което обяви сензационно, че крал Чарлз мрази футбола.

Във ВИП ложата също така ще е Илон Мъск, сочен за един от най-близките милиардери до Доналд Тръмп, като връзката му с мача е и технологична. Негови компании си партнират по логистиката и сигурността на събитието на стадион „МетЛайф“.

До него ще е американският магнат, собственик на „Хюстън Рокетс“ - Тилман Фертита, който наскоро бе назначен за специален пратеник на Тръмп в Италия. Той идва в Джърси веднага след приключване на дипломатическата си обиколка в Европа.

Разбира се, Доналд Тръмп ще изгледа мача в компанията на президента на ФИФА Джани Инфантино, с когото лично ще излязат на терена, за да връчат световната купа и новите специални шампионски пръстени на шампиона.

Вчера, в небостъргача Trump Tower в Манхатън, където година по-рано беше открит представителен офис на ФИФА, се проведе тържествена среща между политика и ръководителя на футболната организация.

В присъствието на около триста гости, Инфантино заяви, че без помощта на Тръмп турнирът, който събра рекордна публика, нямаше да бъде толкова успешен.

Американският лидер пък заяви, че Съединените щати са доказали статута си на футболна страна, предаде Фокс нюз.

На приема, Тръмп обяви, че САЩ отново ще кандидатстват за домакинство на турнира през 2038 г., но „този път Канада и Мексико няма да бъдат разглеждани като съорганизатори“.