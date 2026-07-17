Жива ли е Наталия? Похитителят й е брутален психопат

Две седмици след мистериозното изчезване на малката Наталия, водещият български профайлър Неделчо Стойчев съкруши надеждите за бърз и лесен изход от кризата. В детайлен анализ експертът обяви, че беглецът Асен Симеонов притежава тежки психопатни черти и функционира на изключително примитивно ниво. Според него става въпрос за социален хищник, който се впива в чужди семейства, за да живее на техен гръб, воден единствено от болната си нужда за доминация, контрол и задоволяване на лични импулси без никакви морални задръжки.

Зловещият план за достъп до детето

Една от най-мрачните хипотези на разследването сочи, че Симеонов изобщо не е имал емоционална връзка с майката на момичето. Напротив, съжителството му с жената е било перфектно пресметнат параван, осигуряващ му легален и постоянен достъп до нищо неподозиращата жертва. Психологът обяснява, че извършителят вероятно е пречупил волята на Наталия чрез брутални заплахи към семейството й, принуждавайки я да го последва в опит да защити майка си от физическа разправа.

Капанът на притиснатия хищник

Досегашното криминално минало на насилника показва траен модел на агресия, при който всеки проблем се решава чрез силови методи и преминаване на всякакви обществени граници. Стойчев изрично предупреждава органите на реда, че при пълно обграждане Асен може да изпадне в афект и да извърши необратими, импулсивни действия спрямо детето. За да се избегне най-черният сценарий, преследвачите трябва да действат изключително тактично, оставяйки на похитителя илюзията за изход, тъй като той не е подготвен професионален престъпник, а примитивен насилник, заложник на собствените си страсти.