Експерт разкри как пастрокът на Наталия е останал незабелязан 24 дни
Асен Симеонов е арогантен, брутален и агресивен, каза бившият началник на отдел „Издирване“ в МВР Красимир Занев
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Асен Симеонов е арогантен, брутален и агресивен, каза бившият началник на отдел „Издирване“ в МВР Красимир Занев
Опитал се да измъкне с по-лека мярка
Д-р Веселин Герев смята, че детето е било използвано като средство за натиск и отмъщение срещу майката
Асен Симеонов е обвинен в отвличане при опасен рецидив и може да получи доживотен затвор
Детето може да бъде изведено в защитена среда
Момичето се разплакало, щом видяло сестра си
Мъжът бе доведен под охрана във Варна, а разследващите започват да разплитат какво се е случило през изминалите 24 дни
Момичето разказало, че е вървяло пеша до мястото, където е било открито
Полицаите многократно били по петите му, но той използвал терена, за да се изплъзва
Момичето вече е при близките си, има задържан за отвличането, обяви вътрешният министър
Криминалният психолог доц. Неделчо Стойчев разкри зловещите мотиви зад отвличането на 11-годишното момиче
Последната потвърдена следа от детето и Асен Симеонов е край железопътната линия до село Юнак
Доброволци призовават да не се публикуват маршрути на екипите, за да не се помага на укриването
Момичето и 40-годишният Асен Симеонов са били забелязани край жп линия между Юнак и Бързица
Тя разказа за конфликтите си с Гешев
На този празник имен ден имат Адриан, Адриана и Наталия
Това коментира шефът на службата
Църквата почита съпрузи, отдали се на Христовата вяра
След нелепа смърт на пътя Община и КАТ със спешни мерки срещу бързото шофиране по улица убиец Банско настръхна вчера след трагичната смърт навръх ос...
Щастлива развръзка с 13-годишната Наталия Вълчева от Ловеч, която бе обявена за общодържавно издирване. Момичето е открито здраво и невредимо във Види...