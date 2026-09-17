Средната заплата в столицата удари нов връх

Икономиката на София вече е близо 46 млрд. евро, средната брутна заплата в столицата достига 1943 евро, а близо 27 хил. души са се заселили в града само за една година. Данните на Националния статистически институт показват все по-голямата икономическа тежест на столицата спрямо останалата част от страната.

По окончателни данни за 2024 г. брутният вътрешен продукт на област София (столица) възлиза на 89,445 млрд. лв., или около 45,73 млрд. евро.

Това е увеличение с 13,2% в номинално изражение спрямо предходната година.

Още по-показателен е делът на столицата в икономиката на България – 43,7% от целия БВП на страната се произвежда в София.

Доходите също продължават да отличават София от останалата част на страната.

През второто тримесечие на 2026 г. средната брутна месечна работна заплата в София достига 1943 евро, което е увеличение с 1,5% спрямо първите три месеца на годината.

В частния сектор средното възнаграждение е още по-високо – 1969 евро, докато в обществения сектор достига 1833 евро.

За сравнение, средната брутна заплата за страната през второто тримесечие е 1444 евро. Така възнагражденията в столицата са с около една трета над средните за България.

София продължава да привлича и население.

През 2025 г. в област София (столица) са се заселили 26 646 души. За същия период 15 892 души са се изселили, което оставя положителен механичен прираст от 10 754 души.

Тук има важна разлика – близо 27-те хиляди са хората, които са се заселили в столицата през годината, а не общото увеличение на населението.

Към 31 декември 2025 г. населението на област София (столица) е 1 303 813 души, или 20,3% от населението на България.

За една година броят на жителите реално се е увеличил със 7882 души, тъй като положителната миграция компенсира отрицателния естествен прираст.