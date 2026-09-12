София блокира тази вечер: 11 линии с променени маршрути заради масово бягане

Ключови улици и булеварди в центъра на София ще бъдат затворени за движение тази вечер заради масовото вечерно бягане „Мисия: Тичай за кеф“. Ограниченията ще са в сила от 19:00 до 22:00 часа, като през този период ще бъдат променени маршрутите на девет автобусни и две тролейбусни линии.

Забраната за движение няма да се прилага за автомобилите със специален режим на движение.

Кои улици и булеварди ще бъдат затворени

От 19:00 до 22:00 часа няма да се допуска движение по:

ул. „Проф. Фритьоф Нансен“ – между бул. „Васил Левски“ и бул. „България“;

бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ – от бул. „Черни връх“ до моста на ул. „Генерал Гурко“ пред Националния стадион „Васил Левски“;

моста на ул. „Генерал Гурко“ пред Националния стадион.

Промени при автобусите

Заради ограниченията ще бъдат променени маршрутите на автобуси № 9, 72, 76, 84, 94, 183, 204, 304 и 604.

Автобус № 9 в посока „Орлов мост“ ще се движи по бул. „Цар Освободител“, бул. „Васил Левски“ и след това по ул. „Шипка“. Ще бъде разкрита временна спирка на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, на 50 метра преди бул. „Цар Освободител“.

Автобус № 72 в посока ж.к. „Западен парк“ ще преминава през бул. „Цар Освободител“, бул. „Васил Левски“, бул. „Патриарх Евтимий“, бул. „Прага“ и ул. „Св. Георги Софийски“. В обратната посока маршрутът ще преминава през бул. „Ген. Скобелев“, транспортния тунел при НДК, бул. „Васил Левски“ и ул. „Шипка“.

Автобус № 76 ще бъде отклонен и в двете посоки през бул. „Цар Освободител“, бул. „Васил Левски“, бул. „Патриарх Евтимий“, бул. „Ген. Скобелев“, транспортния тунел при НДК, бул. „Прага“ и ул. „Св. Георги Софийски“.

Автобуси № 84 и 183 в посока ул. „Ген. Гурко“ ще достигат до района на Военната академия, ще обръщат при ул. „Шипка“ и ще се връщат по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“.

Автобус № 94 в посока Софийския университет ще преминава по бул. „Арсеналски“ и ще достига до обръщателното колело при басейн „Спартак“.

Автобуси № 204 и 304 ще бъдат отклонени през бул. „Цар Освободител“, бул. „Васил Левски“, бул. „Патриарх Евтимий“, бул. „Прага“, ул. „Св. Георги Софийски“, бул. „Акад. Ив. Е. Гешов“ и бул. „България“.

Автобус № 604 в посока „Пирогов“ ще преминава през бул. „Цар Освободител“, бул. „Васил Левски“, бул. „Патриарх Евтимий“, бул. „Прага“ и ул. „Св. Георги Софийски“. В обратната посока ще се движи по бул. „Прага“, бул. „Ген. Скобелев“, транспортния тунел при НДК, бул. „Васил Левски“ и бул. „Цар Освободител“.

Тролеите № 6 и 7 ще са със скъсени маршрути

Промени ще има и при тролейбусния транспорт.

Тролейбус № 6 ще се движи до пл. „Руски паметник“, където ще обръща и ще се връща към ж.к. „Люлин 3“.

Тролейбус № 7 ще бъде със скъсен маршрут до кино „Одеон“. Там тролеите ще обръщат на кръстовището на бул. „Васил Левски“ и бул. „Патриарх Евтимий“ и ще продължават обратно към ж.к. „Люлин 3“.

По променените маршрути превозните средства ще спират на съществуващите автобусни и тролейбусни спирки, както и на допълнително определени временни спирки.

Шофьорите трябва да предвидят повече време за придвижване и по възможност да избягват засегнатите участъци в София в интервала 19:00–22:00 часа.