Рекорден финансов ход за София. Градът посяга към нов дълг

София е на прага на една от най-големите финансови операции в историята си. Столичният общински съвет трябва да реши днес дали Общината да получи право да поеме дългосрочен дълг до 367 млн. евро за мащабно обновяване на градския транспорт и за строителство и ремонт на ключова пътна инфраструктура. Предложението е първа точка в дневния ред на заседанието на СОС, което започва в 10 часа.

Докладът вече премина през ресорните комисии и изглежда разполага с достатъчна политическа подкрепа, за да стигне до одобрение в пленарната зала. Самият размер обаче прави решението далеч по-значимо от обичайното финансиране на няколко ремонта - новият лимит за заем е равен на около 82% от целия остатъчен общински дълг, отчетен в края на 2025 г. Тогава задълженията на София са били около 447,2 млн. евро.

Два заема по 183,5 млн. евро

Финансовата схема е разделена на две приблизително равни части. До 183,5 млн. евро трябва да бъдат осигурени чрез Европейската инвестиционна банка, а още до 183,5 млн. евро - чрез друга банка или финансова институция.

Предвиденият срок на заемите е най-малко 15 години. Усвояването трябва да продължи поне три години, а гратисният период също да бъде минимум три години. Заложено е погасяването да става за период не по-кратък от 12 години с бъдещи приходи на Столичната община.

При плаваща лихва е поставен таван до шестмесечния Euribor плюс 110 базисни точки, а таксите и комисионите трябва да бъдат ограничени до 0,25% от главницата. Това означава, че СОС днес не гласува просто една конкретна банкова оферта, а финансовите граници, в които Общината ще може да договаря бъдещите заеми.

345 нови превозни средства наведнъж

Най-голямата и най-видима част от инвестицията ще бъде в градския транспорт. До 177 млн. евро са предназначени за обновяване на подвижния състав - една от най-мащабните едновременни покупки, планирани някога за наземния транспорт на София.

Сметката включва 200 автобуса, 50 електробуса, 75 тролейбуса и 20 трамвая - общо 345 нови превозни средства. Част от обновяването на електротранспорта вече е задвижено и по други финансови линии, като СОС по-рано даде зелена светлина за инвестиция в 145 нови трамвая, тролейбуса и електробуса.

Замисълът е в рамките на няколко години значителна част от остарелия подвижен състав да бъде сменена, вместо превозните средства да се подменят на малки серии. Именно транспортната част е и най-конкретно разписаната в инвестиционната програма - ясно са посочени както типовете машини, така и необходимият им брой.

190 млн. евро отиват по улиците на града

Останалите приблизително 190 млн. евро са насочени към инфраструктурата - изграждане, реконструкция и основни ремонти на ключови улици и булеварди, кръстовища, тротоари и достъпна градска среда.

Сред конкретно посочените обекти са „Челопешко шосе“, настилките по бул. „Патриарх Евтимий“ и ул. „Проф. Фритьоф Нансен“, както и ул. „104“. Предвиждат се средства и за ключови кръстовища, включително при бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и бул. „Черни връх“, при гара Подуяне и по бул. „Сливница“.

Отделно са заложени цели 40 млн. евро за тротоари и изграждане на достъпна среда. Това е една от най-големите самостоятелни позиции в инфраструктурната част на програмата.

Големият въпрос е колко ще тежи заемът

Мащабът на намерението неизбежно отваря и въпроса за бъдещата задлъжнялост на града. В края на 2025 г. остатъчният дълг на Столичната община е достигнал 447,2 млн. евро спрямо около 387,5 млн. евро година по-рано. Новият разрешен лимит от 367 млн. евро сам по себе си представлява приблизително 82% от тази сума.

Това обаче не означава, че целите 367 млн. евро ще бъдат изтеглени наведнъж или че те механично трябва да се прибавят към днешния дълг. Старите задължения продължават да се погасяват, а новият ресурс ще се усвоява в продължение на години. Именно затова по-същественият показател е бъдещото годишно обслужване на задълженията.

Според финансовите разчети най-сериозното натоварване се очаква през 2029 г., когато плащанията по дълга могат да достигнат 9,72% от собствените приходи и изравнителната субсидия при законов лимит от 15%.

Има и въпроси без пълен отговор

Критичният момент в доклада е, че няма събрана на едно място ясна картина как ще изглежда общият дълг на София във всяка от следващите години след усвояването на новите заеми. Посочено е как намаляват съществуващите задължения и какви ще бъдат разходите за обслужването им, но липсва достатъчно лесно четим консолидиран сценарий за общия размер на задлъжнялостта.

Не е развит подробно и сравнителен сценарий каква част от инвестициите би могла да бъде финансирана по други начини - чрез допълнително безвъзмездно европейско финансиране, собствени средства, разсрочване на отделни проекти или публично-частни партньорства. В транспортната комисия част от съветниците поставиха въпроси и доколко всички включени инфраструктурни обекти са достатъчно готови, за да започнат бързо след осигуряването на парите.

От Общината защитават подхода с аргумента, че заемът ще финансира дълготрайни активи, които София ще използва десетилетия. Освен кредитния ресурс столицата разчита и на около 265 млн. евро по Програма „Развитие на регионите“, така че общият инвестиционен пакет за транспорт и инфраструктура става още по-мащабен.

Днешният вот затова е много повече от решение за покупката на нови автобуси и ремонт на няколко улици. СОС трябва да избере дали София да ускори наведнъж инвестициите си чрез сериозно заемно финансиране и да плаща цената му през следващите години. Ако предложението бъде прието, градът ще получи възможност за невиждано по мащаб обновяване на наземния транспорт, но заедно с него ще поеме и финансов ангажимент, чиито последици ще се усещат далеч след края на сегашния общински мандат.