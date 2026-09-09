Родни пишман яхтсмени блъснаха рибарска лодка

Туристическо ветроходно корабче с девет български яхтсмени на борда е катастрофирало в риболовна лодка в непосредствена близост до пристанището на гръцкия остров Закинтос. Инцидентът е станал рано тази сутрин, съобщава местната медия corfutvnews.gr.

На борда на риболовната лодка е имало един гръцки гражданин, а туристическият плавателен съд е плавал под гръцки флаг. При сблъсъка са нанесени материални щети по носовата част и на двата съда, но въпреки повредите те са успели самостоятелно и на собствен ход да достигнат и акостират безопасно на пристанището.

По официална информация на гръцките власти при инцидента няма пострадали хора и не е установено замърсяване на морската среда.

Пристанищната администрация на Закинтос незабавно е наложила пълна забрана за отплаване и на двата плавателни съда. Ограничението ще остане в сила, докато не бъдат представени съответните официални сертификати за плавателна годност от класификационните дружества, които извършват техническия им контрол. Дано нашите ветроходци имат тапия за капитанско право, защото в противен случай ги грози затвор.



