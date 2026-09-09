Изненада. Кого свалиха от ефир в БНТ

БНТ сваля от ефир известния водещ Георги Ангелов. Това обяви самият той с пост във фейсбук.

"Вчера бях извикан от програмния директор на БНТ и бях уведомен, че съм свален от ефир. Няма да водя повече "История.БГ", както не мога да бъда и редактор на предаването.

Ще споделя тук какви са аргументите, когато ги получа в писмен вид, иначе ще е просто спекулация. Същевременно най-сетне официално ми бе казано, че е свалено и другото предаване, което водих по БНТ2, "До Европа и напред".

Признавам, това е наистина ефективен начин да бъда накаран да млъкна. Впрочем, въпреки всичките си усилия, дори Кошлуков не успя да го стори през изминалите години. За мен бе върховна отговорност да работя с всички вас в името на истината", написа Георги Ангелов.

Георги Ангелов води История.бг 2013 г. Той е сред най-разпознаваемите лица на БНТ, свързван главно с предаванията за култура „История. БГ“, „До Европа и напред“, „Денят започва с култура“, „Библиотеката“ и др.

Преводите му включват внушителен брой от над 50 заглавия на автори, сред които Екзюпери, Батай, Мишел Турние, Фредерик Бегбеде, Джонатан Лител и др. Спечелил е множество награди и в двете си поприща – награда „Свети Влас“ за най-добро предаване, награда „Христо Г. Данов” в категория „Представяне на българската книга”, Диплом за принос в областта на франкофонията и много други.