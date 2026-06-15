Хитова водеща в БНТ обяви дали е връзкарка

Павела Апостолова-Сеганов става водеща на новото предаване „Начален удар“ по БНТ, където ще отразява Световното първенство по футбол през 2026 година. Обществената телевизия ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, на който ще премерят сили 48 отбора, а фаворити на журналистката са Испания и Бразилия под ръководството на Карло Анчелоти.

Павела Апостолова работи в спортната редакция от миналата есен, след като се яви на кастинг 6 месеца след раждането на първия си син. В миналото тя е трупала стаж в Нова телевизия и „България он еър“.

Младата водеща е племенница на министъра на културата Евтим Милошев, който продуцира сериалите „Откраднат живот“ и „Дяволското гърло“. Павела Апостолова има епизодични роли в тези поредици, но категорично отрича да е връзкарка и твърди, че е постигнала всичко сама.

Тя започва кариерата си на 11 години в детския хор „Пим-Пам“ на Борис Карадимчев. След първите й изяви в националния ефир, бившият водещ Горан Благоев я разкритикува остро заради неприлична визия.

По време на бременността си в началото на 2025 година журналистката е напълняла с 11 кг поради принудително залежаване у дома. Седем от тях успява да свали в кратки срокове след раждането, а за пълното си възстановяване спазва фастинг.

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