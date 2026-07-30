Тайната дипломация на Мелания Тръмп! Спаси 33 деца от войната

Съпругата на президента на САЩ Мелания Тръмп направи пета успешна мисия, с която помогна за събирането на още руски и украински деца със семействата им.

Това съобщиха от Белия дом.

Подкрепата на първата дама даде възможност на пет украински и руски деца да се съберат със семействата си, като продължение на хуманитарната работа на Мелания Тръмп в полза на засегнатите от конфликта.

Първата дама на САЩ възнамерява да продължи да си сътрудничи с властите на Русия и Украйна с цел безопасно връщане на деца на семействата им.

Мелания инициира и ръководи хуманитарна програма за събиране на разделени украински и руски деца с техните семейства, като до момента чрез тази инициатива успешно са върнати и събрани с близките им 33 деца, засегнати от войната.