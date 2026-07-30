Бомба от следовател! Пламъците в Банкя не са заличили най-важното

„До известна степен извършителите постигат целта си да заличат следите чрез палеж, заливане с нафта и вода, но винаги се допускат грешки. Винаги остават следи, които опитните криминалисти и разследващи могат да използват, за да стигнат до истината.“ Това заяви бившият следовател Андрей Цветанов по повод убийството на бизнесмена Владимир Янков в Банкя. Според него решаващи ще бъдат съдебномедицинските експертизи и внимателното изследване на всяка запазена тъкан.

Палежът не унищожава всички доказателства

Цветанов посочи в ефира на Нова телевизия, че правилно е образувано досъдебно производство по чл. 116 от Наказателния кодекс - за предумишлено убийство. „Очевидно при огледа са събрани доказателства, че смъртта е причинена по насилствен начин и че впоследствие са направени опити престъплението да бъде прикрито чрез палеж“, коментира бившият следовател.

Софийската градска прокуратура официално съобщи, че ръководи разследване по данни, че на 27 юли в къща в Банкя Владимир Янков е бил предумишлено умъртвен. Действията се извършват от Столичната дирекция на вътрешните работи, като към момента се събират и проверяват доказателства.

Според информация на пожарната огънят в дома е бил предизвикан умишлено. Сигналът е подаден в 4:14 часа, а при потушаването на пожара в една от стаите е намерено силно обгорялото тяло на 56-годишния мъж.

Тялото може да разкрие последните минути

По думите на Цветанов основната задача на съдебните медици е да установят точната причина за смъртта и дали тя е настъпила преди избухването на пожара. „Ако тялото на жертвата не е напълно овъглено, обикновено остават запазени тъкани, по които могат да бъдат установени причинени приживе травми и увреждания“, обясни той.

Тези изследвания могат да покажат дали Янков е бил пребит, измъчван или убит по друг начин, преди извършителите да запалят къщата. Засега подобни твърдения се появяват единствено в медийни публикации и не са официално потвърдени от прокуратурата.

Експертите трябва да търсят и признаци дали бизнесменът е дишал по време на пожара. Наличието или липсата на сажди в дихателните пътища и определени вещества в кръвта може да помогне да бъде изяснено дали е бил жив при разпалването на огъня.

Последната вечер се възстановява минута по минута

Разследващите проверяват контактите, комуникациите и действията на Владимир Янков в часовете преди смъртта му. Известно е, че последната вечер той е бил на вечеря навън, след което се предполага, че се е прибрал в дома си.

Прокуратурата и полицията трябва да установят кой е знаел за плановете му, кой е имал достъп до къщата и дали има записи от охранителни камери по маршрута му. Проверяват се телефонни разговори, съобщения, финансови операции и всички хора, с които той се е срещал преди пожара.

Янков се е занимавал с внос и дистрибуция на кафе, чай, вендинг машини и оборудване от Италия. Според публикации той не е бил известен с публични конфликти, скандали или проблеми с органите на реда.

Не са известни и необслужвани лични или фирмени кредити. Липсата на явен конфликт обаче не изключва скрит финансов, личен или професионален мотив.

Криптовалутите остават само работна версия

Сред появилите се версии е възможна кражба на средства от криптопортфейл на бизнесмена. Тази хипотеза се основава на медийни информации и към момента няма официално потвърждение нито за наличието на голяма сума в криптовалута, нито че тя е свързана с престъплението.

Разследващите вероятно ще проверят дали са извършвани необичайни преводи преди или след смъртта на Янков. Подобни операции оставят електронни следи, но установяването на човека зад тях може да бъде трудно, особено ако са използвани чужди портфейли, посредници или услуги за прикриване на движението на средствата.

Андрей Цветанов подчерта, че разследването е в начален етап и на този етап може да се говори само за работни версии. Според него първо трябва да бъдат установени причината и времето на смъртта, начинът на проникване в къщата и механизмът на палежа.

Огънят може да е унищожил част от доказателствата, но според бившия следовател извършителите рядко успяват да предвидят всичко. Именно пропуснат косъм, отпечатък, биологична следа, движение на телефон или запис от камера може да се окаже детайлът, който ще разкрие какво се е случило в дома на Владимир Янков.