Лятото включва на пълна мощност опасната гореща вълна

Слънцето ще господства над цялата страна днес, а максималните температури в повечето райони ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София се очаква да бъде около 31 градуса, докато по Черноморието жегата ще бъде по-поносима. Вятърът ще остане слаб, но в Източна България ще се усилва до умерен. Истинският горещ удар обаче се задава през следващите дни, когато на места термометрите ще достигнат 40 градуса.

Слънце и до 36 градуса

Облачността над страната ще бъде незначителна и валежи не се очакват. В по-голямата част от България вятърът ще е слаб, а в източните райони - умерен от изток. Най-високите дневни температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. София ще остане близо до долната граница със стойност около 31 градуса.

В планините вятърът се усилва

Над планинските райони също ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток, който по високите и открити части временно ще бъде силен. На 1200 метра максималната температура ще достигне около 26 градуса. На височина 2000 метра се очакват приблизително 18 градуса.

Морето остава по-прохладно

По Черноморието ще бъде слънчево, със слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури по крайбрежието ще се движат между 27 и 30 градуса. Морската вода ще бъде между 23 и 24 градуса по северното крайбрежие и между 25 и 26 градуса на юг. Вълнението ще бъде от 2 до 3 бала.

Горещините набират нова сила

До края на седмицата и през първата половина на следващата времето ще остане слънчево. Само в отделни следобеди над планините ще се развива незначителна купеста облачност.

В по-голямата част от страната ще бъде почти тихо. В Източна България ще продължи да духа слаб до умерен източен вятър, който в края на периода ще се ориентира от север-северозапад.

Температурите ще се повишават постепенно и към средата на новата седмица максималните стойности ще бъдат между 35 и 40 градуса. По Черноморието ще остане по-прохладно - до 30 градуса в края на тази седмица и до 32-34 градуса през следващите дни.